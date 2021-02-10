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重案回顧／永和外籍男被剁成人彘棄屍！主嫌怕死狂搜「台灣死刑」

▲▼永和分屍案主嫌孫武生。（圖／記者吳銘峯攝）

▲永和分屍案主嫌孫武生，據悉他怕被死刑，被逮前還在手機狂搜尋台灣死刑。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者陳韻如／新北報導

加拿大籍男子顏柏萊2018年8月間遭到分屍，並丟棄永和新店溪畔，而因其被發現時只剩下軀幹，宛若是古代酷刑的「人彘(讀音同『至』)」而震驚全台。檢警事後介入調查發現，主嫌美籍男子孫武生因與死者有毒品糾紛，才埋下殺機，聯合3名同夥將對方殺害分屍；而孫武生被逮時還被發現，因害怕遭到槍斃，曾多次上網搜尋「台灣死刑」。不過，一審法官審理後，則是將孫武生判無期徒刑，另外其他同夥分判12年6月、1年6月、6月徒刑，全案上訴二審，但遭法官駁回。

回顧案情，永和新店溪畔2018年8月驚見一具無頭男屍，前臂、小腿都已被肢解，宛如人彘。警方獲報後立刻封鎖現場調查，並從死者愛犬得知死者為43歲的加拿大籍男子Ryan（中文名：顏柏萊），而其與一名以色列裔美籍男子Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生）有毒品糾紛，進而引來殺機。

檢警查出，案發前，孫武生與非裔的班特（Ewart Odane Bent）及美籍何傑生（Hobbie Jason Eugene）因見死者供應大麻賺取大量收入，於是起了貪念，一同加入，沒想到死者最後捲入多起毒品案，於是萌生退意，但卻不肯交出買家資訊，讓孫武生等人認定他是警方線民，於是請來台籍男子吳宣購買刀具、何傑生購買汽油、煙火，將顏柏萊約到河濱公園，以美工刀割頸後，分屍丟棄，才讓案情曝光。

▲▼永和分屍。（圖／資料照）

▲加拿大籍男子顏伯萊因毒品糾紛遭殺害、分屍。（圖／記者林裕豐攝）

檢方事後將孫武生等4人提起公訴，而一審審理時，4名犯嫌全程互咬卸責，主嫌孫武生矢口否認殺人，還堅稱是班特威脅要傷害他家人，他才指使吳宣買刀，並聯繫死者到河濱公園，他則在一旁抽菸等待，並未見到死者，直到2個小時後班特回來，他才知道死者已遭殺害。

不過，班特則反咬是孫武生殺害死者後，恐嚇說他也是共犯，而他害怕自己也會遇害，才參與分屍，甚至還2度淚灑法庭，哽咽到不能言語，矢口否認動手殺人。

另外，何傑生則坦承幫助殺人，但也緊咬是受到孫武生指使、威脅，自己也是怕妻小遇害，一開始才不敢說出實情。至於唯一的台籍嫌犯吳宣，供稱自己只是幫忙買刀而已，其他過程皆沒有參與，不過其他3人則是緊咬他有幫忙，且放煙火當信號還是由他操手。法官審理後，最終判主嫌孫武生無期徒刑、班特判刑12年6個月、何傑生判刑1年6個月，而吳宣則被判刑6個月。

▲▼永和分屍。（圖／資料照）

▲顏伯萊遭殺害分屍後，震驚全台，而警方「以刀追人」才有辦法破案，上圖為與兇刀同款刀具。（圖／記者陳雕文翻攝）

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，而審案法官日前還重回永和河濱公園現場勘驗，除提訊孫武生及班特外，也傳喚何傑生、吳宣到場，釐清疑點。此外，由於孫武生至今仍被羈押，但他以就讀研究所休學期限將屆滿，如不復學恐遭退學等為由聲請具保停押，但遭到法官駁回，而二審結果1月13日出爐，法官駁回上訴，維持一審原判。

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