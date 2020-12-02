阿聯酋航空超狂促銷　訂機票就送杜拜免費五星級住宿一晚

▲搭乘阿聯酋航空暢遊杜拜，訂票即享免費五星級住宿。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

阿聯酋航空下猛藥，推出訂購機票就送全球最高的五星級飯店之一：JW 萬豪侯爵飯店（JW Marriott Marquis）住宿一晚。JW 萬豪侯爵飯店不僅鄰近杜拜購物中心、哈里發塔與杜拜歌劇院，飯店內更有屢獲殊榮的餐廳進駐、並設有購物商場與舉世聞名的水療中心。

台灣旅客只要於2020年12月2日至2020年12月23日，訂購於2020年12月6日至2021年2月28日間往返杜拜的經濟艙機票，即可於抵達當日免費入住JW 萬豪侯爵飯店一晚；訂購頭等艙或商務艙的旅客，則可於抵達當日起享有兩晚住宿。經濟艙票價自NT$18,999元（含稅）起，商務艙票價自NT$79,999元（含稅）起，旅客同時可享額外10公斤行李托運限額。

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旅客可在旅程中使用屢獲獎項、可任選4,500多個頻道的機上娛樂系統 ice，並享用當地風情的機上美饌與飲品。除此之外，阿聯酋航空也實施彈性多元改票政策，並推出全新多重風險旅行保障，包含先前免費的全球COVID-19給付，讓旅客充滿信心地規劃旅程。同時，阿聯酋航空已於每道關卡設置安全衛生防護措施，守護全體旅客、地勤人員及空服員的健康與安全。

▲目前杜拜已重新開放，並採取全面且有效的防疫措施守護所有居民與到訪旅客的安全。（圖／阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空積極應對新冠肺炎的措施，在全球接受評估的230多家航空公司中脫穎而出，以4.4分的「安全旅行得分」（滿分為5.0），被旅行者健康數據庫安全旅行晴雨表（Safe Travel Barometer）評選為全球最安全航空。「安全旅行得分」對26個健康和安全參數獨立審核，並對各航空公佈的安全條款、旅客便利性和服務品質做出有效評估。

目前杜拜已重新開放，並採取全面且有效的防疫措施守護所有居民與到訪旅客的安全。因應杜拜政府頒布最新入境檢疫規定，所有擬於杜拜入境或轉機的阿拉伯聯合大公國公民、住民以及一般旅客皆需檢附96小時內的COVID-19核酸檢驗陰性報告，旅客亦可能於降落在杜拜國際機場時被要求接受其他檢測。12 歲以下兒童和中度與重度行動不便的乘客可豁免此測試。

在杜拜，居民與旅客皆需於公共場所及搭乘阿聯酋航空時全程配戴口罩，6歲以下兒童及有特定健康狀況的旅客則可例外。當在餐廳或咖啡廳用餐時，則可摘下口罩；當地政府也要求旅客需於杜拜的任何場所，包含搭乘公共交通運輸時皆保持社交距離。

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