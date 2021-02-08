LIVE／案925遭爆說謊「沒戴口罩趴趴走」　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日宣布部桃前進指揮所解編，20多天任務正式劃下句點。不過，指揮中心今(8日)仍將於下午2時召開記者會，由指揮官陳時中親自主持。另外，傳出檢疫期滿工作11天後才確診的案925是紡織大廠員工，在公司趴趴走卻沒戴口罩，針對此議題記者會上也將進一步回應。

部桃群聚事件爆發後，中央流行疫情指揮中心於1月18日成立前進指揮所，由醫福會執行長擔任前進指揮官，前往桃園負責統籌調度。王必勝昨日出席指揮中心記者會，也是他時隔22日出席記者會，被陳時中虧「頭髮白了不少」，也透露這段期間最怕晚上接到莊人祥和羅一鈞電話，「因為一定沒好事！」幽默談話也引起台上官員哈哈大笑。

根據最新資料，桃園醫院已採2691人，目前已採2690人，其中1人出國未採，其餘採檢人都確定陰性，而第二階段血清檢驗應採1759人，已採582人，都還在檢驗中。截至昨日下午，部桃仍有4351人隔離中，包括醫院6人、社區845人、回溯3500人；其中，目前回溯部桃員工居家檢疫尚有3人、居家隔離3人。指揮中心也宣布，7日0時起取消對部立桃園醫院員工及門急診病人健保卡之「自主健康管理」註記。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

另外，高雄市有2名員警曾與確診者同桌吃飯，現在被匡列居家隔離。這名確診者為境外移入個案925，1月8日持陰性報告自美國入境，檢疫期滿開始上班後11天，近期自費採檢確診。雖然接觸者採檢都是陰性，但傳出案925是紡織大廠員工，在公司趴趴走沒戴口罩，公司也未消毒。指揮中心發言人莊人祥稍早回應，疫調人員詢問時，案925表示自己在公司都有戴口罩，同事無人反駁，工廠上個週末也已全廠消毒。

而南非政府昨日宣佈，因阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作生產的疫苗（又稱AZ疫苗），對南非變種病毒株（B.1.351）效力有限，決定停止接種計畫。由於我國搶到的首批疫苗也是AZ，接種計畫是否受影響，預料此議題也將是記者會重點之一。