連教授都要叫他超強阿公！84歲高職畢業　91歲「全勤」穿學士服

▲▼阿公級91歲張焰灶（右），2020年6月獲得宜大休閒產業與健康促進學系進修學士學位。（圖／宜蘭大學提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

超強阿公！宜蘭大學2020年6月出現創校最高齡畢業生，91歲張焰灶獲得宜大休閒產業與健康促進學系進修學士學位，張焰灶退休後，秉持「活到老、學到老」的理念，奮發向學，風雨無阻到校上課，敬學態度獲校方特頒「敬業樂群獎」表揚。

什麼是超越？「超越」不是「越野賽跑」，不是比誰跑得快，而是超越之前的自己！宜蘭大學表示，2020年6月成為宜大創校最高齡畢業生的91歲張焰，在成長過程受限於各項因素，未能就讀高中及大學。退休後，他秉持「活到老、學到老」的理念，84歲高齡畢業於宜大高職進修學校（補校）。

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而且4年內3度報考宜大進修學士班獨招，經努力不懈，第3次終考取休閒產業與健康促進學系。張焰灶就學時與同學相處融洽，不但切磋學問，亦熱心班務，分享人生經驗，頗獲同學敬重，尤其是他正常到校，求知慾旺盛，遇有疑惑，積極求解，不因遭遇挫折而輕言放棄。

張焰灶體會過想讀卻不能讀的痛苦，大學4年未缺過課，他不會用電腦，但作業、報告均手寫完成，就連撞球、TRX等，他都嘗試且難不倒他。

張焰灶出生日據時代宜蘭貧苦的農家，15歲從宜蘭公學校畢業後，就得放棄升學，種田幫忙家計，受日本教育的他完全看不懂漢字，常利用晚間去宜蘭市碧霞宮學漢語，對張焰灶而言，學習不但是種無窮無盡的慾望，且有了農耕時節的知識，曾讓他單賣筊白筍1天就能賺進現代人1個月的薪水。

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