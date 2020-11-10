TDK全國機器人大賽！宜大最強贏家...奪競賽冠軍創意特優等7大獎

▲▼宜大「減塑漫行」隊在TDK全國機器人大賽中，成大贏家。（圖／宜蘭大學提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

叫我第1名！宜蘭大學生物機電工程學系劉亞綸、張書菡、周秉毅、張翰斌組成的「減塑漫行」隊第，參加第24屆「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」遙控組競賽，獲得競賽冠軍、創意獎特優、最佳工作團隊紀律獎及科技人文獎等4項大獎，成為競賽獲獎最多的隊伍。

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另，宜大生機系李建綸、許芷翎、張凱崴與嘉義大學木質材料與設計學系黃宏恩共同組成的「蘭頂之上」隊，參加飛行組競賽，亦獲得競賽亞軍、最佳工作團隊紀律獎以及創意獎佳作等3項榮譽。宜蘭大學抱回多座重要獎項，成為競賽最大贏家！

帶領團隊參賽的宜大生機系教授蔡孟利表示，備賽過程中，聽著學生唸著細瑣到螺絲等級的檢查項目，再看著其他學生拿起板手鑽到機器底下依指示一根根檢查，一聽一看間，彷彿欣賞一場音樂節奏明快的舞蹈。

蔡孟利說，學生們穩健完成預賽後，學生未就此鬆懈，仍持續評估如何在勢均力敵的賽況中突破。從預賽的有線遙控，到轉身變成無線出賽，不僅獲得勁敵的熱烈掌聲，也讓教育部技職司司長在頒獎時，特別提到宜蘭大學一夕之間變身的傳奇，讚揚宜蘭大學學生擁有的不只是實力，更是使命必達的即戰力。

宜大表示，教育部為充實大專學生創意思考與實作能力，在財團法人TDK文教基金會贊助下，從1997年起推動「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」，至今已連續舉辦24屆，為全國規模最大、歷史最悠久的的機器人設計競賽。

為呼應科普教育與機器人潮流，這屆以「金匠小尖兵──地球保衛戰」為主題，自11月4日起，一連進行4天的比賽，並於11月7日舉辦複決賽暨頒獎典禮。

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