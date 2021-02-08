花7萬買彩券都沒中！阿伯大暴走怒吼「內定啦」　店家曝背後心酸

▲春節將至台灣彩券行買氣旺（i資料圖／記者林敬旻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少人會買彩券試試手氣，但卻有奧客因為一直沒中獎大鬧彩券行，該名阿伯跑去大鬧，稱自己花了7萬元都沒贏錢，憤怒高喊「公益彩券是騙人的不敢公開得獎」、「一定是公司內定得主」。對此女店主感到相當無奈，事後在網路上分享自己的心聲，引發熱議。

原PO在「我是社子人」臉書社團發文，還原事發經過，當時一名阿伯跑到店裡，用極大音量說「公益彩券是騙人的不敢公開得獎，一定是公司內定得主」、「會買公益彩券的都是想翻身的窮人，而你們賣窮人彩券賣希望，卻騙他們的錢」。原來，這名阿伯在一年內花了7萬多元卻沒有贏錢，因此要控訴公益彩券對社會的不公。

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原PO無奈表示，公益彩券是幫助弱勢族群的產業，自己的男友是脊椎損傷患者，胸口以下癱瘓只能坐輪椅，「政府給這一口飯吃，我們非常感恩」，同時強調自己就是接受公益幫助的第一站。

她接著說，來下注的很多客人都非常清楚自己消費的目的，是來娛樂的，他們花錢就是要一個開心、是來做公益，因為想幫助弱勢所以買個100、200元，有中沒中不在意，而「阿伯您的目的是什麼？您要控訴的又是什麼？」

原PO透露經營不易，稱客人買大樂透100元，店家只賺8元，要賣100個客人才賺800元，這些還沒扣除房租水電等營運費用，「我們需要很大的工作量才能維持營運跟生活，我們不是集團經營者，是真的需要彩券行這份工作的人，殘障者在社會上的就業機會真的很缺乏。」

原PO向阿伯喊話，「請您給這些辛苦的工作人員更多的寬容，有覺得不公不義之事，請您到台灣彩券公司去申訴。」

▲貼文內容 。（圖／翻攝自臉書／我是社子人）

貼文發出後引發熱議，網友紛紛為他們加油打氣，「辛苦了 各行各業都不易」、「－樣米，養百種人，不要理他，加油再加油！」、「這世上就是有人都覺得千錯萬錯都不是他的錯」、「都沒中過 買幾張做善事」。