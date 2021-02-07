潛艦優勢利區域小國　國防院：未來10年印太國家自衛利器

▲潛艦雷達室，新聞示意圖。（資料圖／翻攝wiki）

記者蕭羽耘／綜合報導

國防部智庫、國防安全研究院今天表示，潛艦具隱密、奇襲與獨立作戰等不對稱優勢，可有效達成戰略威懾，未來10年潛艦戰力將成為印太國家提升防衛自主的利器。

最新一期「國防安全雙週報」，研究員周越以「東北亞區域潛艦兵力整建之觀察」撰文提到，依據美國國防部「2020中國軍力報告書」顯示，預估未來10年間，中共潛艦數量將維持65至70艘。

周越表示，隨中共解放軍潛艦持續現代化，中國持續強化遠距投射作戰，及透過反艦飛彈、水雷、潛射魚雷等能量，使其能對接近中國鄰近水域的對手帶來更致命威脅。

周越指出，未來10年潛艦戰力將成印太國家提升防衛自主性利器，由於潛艦具隱密、奇襲與獨立作戰等不對稱優勢，對於人力、預算有限的區域小國而言，購置相當數量潛艦即可控制重要水域與航道，甚至布雷、伏襲、攻擊陸上目標等，可有效達成戰略威懾，保護自身國家安全。

他表示，南海區域各國基於安全威脅考量，相當重視潛艦戰力的戰略價值，導致區域內潛艦相對數量與籌建速度不斷增加。日本「防衛計畫大綱」也訂定，潛艦部隊從2010年起要逐步從16艘增加到22艘，以對抗中國海上軍力擴張。

同時也分析，為對抗中國在印太地區軍事擴張，及在南海填海造島、修建機場跑道等改變區域現況手段，在美國印太戰略框架下，透過連結具有相同價值觀、地緣戰略的國家，藉由多邊聯合軍演以具體化區域安全的行動，也有增加的趨勢。