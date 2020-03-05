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首入選全球最佳新興智庫　國防院：澎湖軍事戰略地位已超金馬

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▲國防部智庫、國防安全研究院。（圖／翻攝國防院官網）

▲國防部智庫、國防安全研究院。（圖／翻攝國防院官網）

記者魏有德／綜合報導

國防部智庫、國防安全研究院今年1月入選美國賓州大學《全球智庫指數報告》（ Global Go To Think Tank Index Report）最佳新興智庫名單。對此，執行長林正義表示，國防院自2018年5月成立迄今，首度入選國際最佳新興智庫名單，「未來將持續深耕國防與國家安全研究，強化台灣與各國戰略溝通與交流。」

▲漢光33號演習，Ｍ60A3戰車砲射擊演練。（圖／資料照）

▲澎湖在軍事戰略地位上的關鍵性早已超越金馬。（圖／資料照）

國防安全研究院日前發布《國防趨勢月報》，強調澎湖在台海防衛作戰的軍事戰略角色，引起外界對於這個新興智庫的好奇。《月報》提到，相較於金門、馬祖距離中國大陸太近，澎湖位於台灣海峽中間偏南的位置，雖由大小群島組成，但適合登陸地點不多，必要時還可擔任金門的後勤補給的支援任務。

專家認為，澎湖在軍事戰略地位上的關鍵性早已超越金馬，其不僅是我軍外島防禦戰略中最重要的一環，也是反制共軍登陸台灣本島至關重要的一道屏障，在戰略上，一旦澎湖失守，將會弱化台灣西部地區的防守部署，我軍可能將面臨無險可守的困境。

▲總統府戰略顧問霍守業▼（圖／記者呂佳賢攝）

▲國防院董事長霍守業。（圖／記者呂佳賢攝）

據公開資訊顯示，國防安全研究院前身為「國防智庫籌備處」，現設有7個研究所及1個中心，董事長為前參謀總長霍守業上將，執行長則是前陸委會副主委林正義。國防院主要為增進國防安全進行研究分析、提供政策資訊諮詢、拓展國防事務交流合作、促進國際戰略溝通對話。

《全球智庫指數報告》由美國賓州大學「智庫與公民社會計畫」（Think Tanks and Civil Societies Program）負責執行，經過全球多達1,796間智庫、媒體及組織參與、檢視、提名與評選產生。此報告已發布14次，被視為全球智庫最為全面、權威且被廣泛引述的調查與評選指標。

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財團法人國防安全研究院1月份的《國防情勢月報》中，探討澎湖在台海防衛作戰的戰略地位。文中提到，隨著解放軍快速現代化，金門與馬祖在台海防衛作戰上的政治與心理價值逐漸超過軍事戰略價值。加上受限於地緣戰略，台海一但發生戰火，金馬必須進行獨立的防衛作戰，在戰時牽制共軍，以利本島戰力保存。

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