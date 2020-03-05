首入選全球最佳新興智庫　國防院：澎湖軍事戰略地位已超金馬

▲國防部智庫、國防安全研究院。（圖／翻攝國防院官網）

記者魏有德／綜合報導

國防部智庫、國防安全研究院今年1月入選美國賓州大學《全球智庫指數報告》（ Global Go To Think Tank Index Report）最佳新興智庫名單。對此，執行長林正義表示，國防院自2018年5月成立迄今，首度入選國際最佳新興智庫名單，「未來將持續深耕國防與國家安全研究，強化台灣與各國戰略溝通與交流。」

▲澎湖在軍事戰略地位上的關鍵性早已超越金馬。（圖／資料照）

國防安全研究院日前發布《國防趨勢月報》，強調澎湖在台海防衛作戰的軍事戰略角色，引起外界對於這個新興智庫的好奇。《月報》提到，相較於金門、馬祖距離中國大陸太近，澎湖位於台灣海峽中間偏南的位置，雖由大小群島組成，但適合登陸地點不多，必要時還可擔任金門的後勤補給的支援任務。

專家認為，澎湖在軍事戰略地位上的關鍵性早已超越金馬，其不僅是我軍外島防禦戰略中最重要的一環，也是反制共軍登陸台灣本島至關重要的一道屏障，在戰略上，一旦澎湖失守，將會弱化台灣西部地區的防守部署，我軍可能將面臨無險可守的困境。

▲國防院董事長霍守業。（圖／記者呂佳賢攝）

據公開資訊顯示，國防安全研究院前身為「國防智庫籌備處」，現設有7個研究所及1個中心，董事長為前參謀總長霍守業上將，執行長則是前陸委會副主委林正義。國防院主要為增進國防安全進行研究分析、提供政策資訊諮詢、拓展國防事務交流合作、促進國際戰略溝通對話。

《全球智庫指數報告》由美國賓州大學「智庫與公民社會計畫」（Think Tanks and Civil Societies Program）負責執行，經過全球多達1,796間智庫、媒體及組織參與、檢視、提名與評選產生。此報告已發布14次，被視為全球智庫最為全面、權威且被廣泛引述的調查與評選指標。