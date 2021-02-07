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53歲媽「懷孕堅持要生」超級嗆！　7年後「求幫養」出嫁女兒傻了

▲▼懷孕示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲懷孕示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

大陸女子小怡先前回家探親，發現已經53歲的媽媽有了身孕，並且堅持要生下來自己照顧。事隔7年，小怡的爸爸臥病在床，媽媽除了要照顧爸爸，也負擔不起養小孩的開銷，竟然要已經結婚生子的小怡，將年紀還小的弟弟接去養，讓小怡十分傻眼。

根據《網易新聞》報導，小怡7年前回娘家時，發現媽媽不太對勁，一問之下才得知媽媽竟然已經懷了二胎，考慮到高齡產婦有很大的風險、以後養孩子的問題以及周遭人的議論，她不斷勸說媽媽別生了，卻得到「管其他人幹嘛？不用擔心，我跟你爸養得起」的回答。

時間拉到現在，小怡的爸爸不幸生病，只能臥病在床，而媽媽除了要照顧病人之外，自己也無法負擔一個7歲小孩的養育開銷，於是小怡就成了娘家一家人寄望的對象。

小怡的媽媽向小怡求助，「媽老了，幫養養你弟弟吧，他才7歲」，而小怡原先就對父母兩人當年的一意孤行難以釋懷，聽到這一番話後再也忍不住，氣得回道「您倆是給我生了個弟弟還是兒子呢？要是家裡很有錢，你們想怎麼生就怎麼，但家裡有這個條件嗎？您兩位年紀大了要依靠我養老，我不但要養我自己的孩子，還得養弟弟長大」、「養孩子要花很多錢和精力，家裡的婆婆和老公都有意見，您考慮過我嗎？」

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