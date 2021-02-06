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基隆3歲童猝死大逆轉！解剖「內臟破腦出血」　非法保母夫收押禁見

▲▼基隆3歲男童陳屍保母家，警方展開調查。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆3歲男童陳屍保母家，保母及其丈夫列為被告。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

基隆一名3歲男童去年9月間被發現在保母家中死亡，起初檢警以為死因是感冒發高燒，沒想到解剖之後發現孩子有內臟破裂等狀況，檢方懷疑無照保母及丈夫涉及過失致死，將2人列為被告後，5日檢方以涉有傷害致死等罪犯罪嫌疑重大，為重罪，且有逃亡串證之虞，成功向法院聲請羈押保母丈夫。

據了解，這名3歲男童去年9月間感冒發高燒，因為沒有健保卡，劉姓保母並未帶他去看醫師，加上通知家長也找不到人，只好一直拖延就醫，沒想到這一拖就是4天，直到9月25日發現躺在床上的孩子已經死亡，才趕忙報警處理。

▲基隆一名3歲男童陳屍保母家，警方經查發現，男童父母4個月來只探望過小孩1次。（圖／記者郭世賢翻攝）

起初大家以為男童是因病離世，但解剖之後發現內臟破裂，頭部皮下組織也有出血的狀況，不排除是生前遭到虐打的舊傷，讓這起原本以為男童是因高燒猝死的案情大逆轉，檢方把無照保母跟先生列為被告。根據《聯合報》報導，檢方5日傳喚保母的丈夫開庭，以涉有傷害致死等罪犯罪嫌疑重大，為重罪，且有逃亡串證之虞，向法院聲請羈押，晚間11點獲准，收押禁見。

 

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