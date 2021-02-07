LIVE／部桃前進指揮所將解編！　鄭文燦、陳時中同台說明

記者陳詩璧／台北報導

部立桃園醫院群聚感染事件至今已有20人確診，指揮中心啟動的「清零計畫」第一階段血清抗體檢驗，已採檢682人，其中有1人「有疑慮待釐清」。中央流行疫情指揮中心今（7日）上午宣布將在下午2點持續召開記者會說明最新情況，除了指揮官陳時中出席之外，桃園市市長鄭文燦也將出席記者會，說明桃園團隊的防疫作為及成效。

而除了鄭文燦市長出席之外，部桃前進指揮所也將解編，王必勝對外表示將會出席下午記者會，若是指揮所今（7日）正式解編，該前進指揮所任務執行已達27天。

今日出席記者會的有中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長、中央流行疫情指揮中心張上淳專家諮詢小組召集人、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、桃園市政府鄭文燦市長、中央流行疫情指揮中心王必勝醫療應變組副組長、中央流行疫情指揮中心羅一鈞醫療應變組副組長、中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人、衛生福利部桃園醫院徐永年院長和桃園市政府衛生局王文彥局長等人。

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▲指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情變化。（圖／指揮中心提供）

第一階段抗體檢驗尚餘24人未檢驗，今起將併入第二階段一並採檢，預計採檢的1759人，檢驗結果預計在農曆年尾聲前完成公布。對第一階段抗體檢驗中1人「有疑慮」，專家諮詢小組召集人張上淳補充說明，是因為血清在檢驗試劑中看到微弱訊號，所以才需要再次釐清。

▲桃園市長鄭文燦今（7日）出席指揮中心記者會，將說明桃園防疫與成效。（圖／記者沈繼昌攝）

另外，案925自檢疫期滿至被確診已達11天，恐有將病毒帶入社區的潛在風險？發言人莊人祥也回應，已針對該個案進行非常詳細疫調，據了解他除了外出用餐外，自述都有全程戴口罩，也會再與警政確認，不過他因做了2次PCR檢測加上抗體，目前看起來仍以在美國感染機率最大，後期就不具感染力。

▲截至2月7日上午為止，全台確診總累積人數達924人。（圖／疾管署提供）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

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