快訊／黃捷道謝全文！「再服務2年」落淚鞠躬：謝謝正義的鳳山鄉親

記者吳世龍、洪靖宜、林昱萱／高雄報導

高雄鳳山區無黨籍議員黃捷罷免案結果已經出爐，不同意票數大於同意票數，罷免黃捷失敗，而最終票數為不同意票65391票、同意票55261票。對此，稍早黃捷3度鞠躬感謝支持者，並於談話時落淚數度哽咽。

▲黃捷落淚感謝支持者。（圖／記者吳世龍攝，下同）

黃捷表示，「要謝謝不管在場各位，還有在家裡看開票的鳳山鄉親，真的非常感謝大家，謝謝大家讓我過了今天，還是鳳山區的高雄市議員，可以繼續為大家服務兩年，我一定會繼續努力、更加努力，不會讓鳳山鄉親失望。」

黃捷提到，「一個多月以來造成很多鳳山鄉親紛紛擾擾，也要在這跟大家說聲抱歉，因為這一個多月以來，要接近過年了，應該是要保持歡喜迎接新年的心情，再加上全台灣應該要團結的時刻，但鳳山卻有額外的紛擾，再次跟大家說抱歉。」

黃捷也淚眼表示，「但是鳳山人因此寫下台灣獨一無二民主的歷史，從去年到現在，投下四次選票，每張都格外有意義，再次感謝所有溫暖、所有智慧，謝謝有正義感的鳳山鄉親。」

另外，黃捷也特別感謝了許多在這過程中幫助她的人員，而她也提到，「這報復性罷免，我們不希望台灣讓仇恨氛圍蔓延，鳳山人用行動，在這止住仇恨、報復，還有許許多多地方都很艱困，接下來一定要行動支持，我們不會讓仇恨蔓延下去。」

黃捷也說，「25歲參政以來也才兩年，但是突然獲得這麼大考驗，對我來說是非常大的挑戰，所以很感謝。這兩年一路以來跌跌撞撞，也有很多不成熟、不周全的地方，經過這次獲得非常多、這樣革命情感，會繼續團結下去、繼續努力。」