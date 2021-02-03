氣人！不知廣州「雞仔餅」摻豬肉　彰化男遭海關開罰20萬

▲男子買雞仔餅被海關罰20萬元。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港1名王姓男子，2019年5月間從廣州買了2盒「雞仔餅」，卻在海關被攔截，不知道裡面摻了豬肉沒有報驗，卻慘被海關開罰20萬元，王男當下覺得海關人員看著他提著禮盒出境卻不即時提醒他必須送檢，覺得有被陷害的感覺，但在彰化分署執行人員不斷的勸導下，最後仍霸氣的一次繳清20萬。

彰化分署深入瞭解此種案件被裁罰的原因，幾乎都是不知道所帶的物品屬於必須申報的檢疫物，因此在入海關時沒有主動申報而被罰。彰化分署親自拜訪王男，他表示當時從廣州入境時，在機場免稅商店購買當地名產「雞仔餅」入境，根本不知道原來「雞仔餅」裡面有混入豬肉，所以沒有主動申報而遭罰。

▲男子(左)買雞仔餅被海關罰20萬元。（圖／彰化分署提供）

案件移送後彰化分署人員前往執行時，他還對海關當時之作為與裁罰不斷埋怨，但在彰化分署執行人員以立場堅定、態度和緩的勸導下，最後他終於釋懷，並霸氣的一次繳清了這個意外的20萬元罰款。

彰化分署在整理該分署所有因違反豬瘟而遭裁罰的義務人特性時，發現以不瞭解台灣法令的外籍人士及外配居多，因此未來裁罰機關應可針對此類義務人的特性加強宣導，以避免民眾因不知法令而遭罰。

他雖然不斷埋怨政府裁罰政令宣導不足，但在彰化分署執行人員不斷的勸導下，最後仍一次繳清了20萬元。彰化分署為配合行政院防治豬瘟政策，目前此類案件已加強執行，有高達50％的案件成功執行完畢（包括分期繳納），對於符合限制出境條件的義務人，也都已立即限制出境在案。

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