　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

氣人！不知廣州「雞仔餅」摻豬肉　彰化男遭海關開罰20萬

▲男子買雞仔餅被海關罰20萬元。（圖／彰化分署提供）

▲男子買雞仔餅被海關罰20萬元。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港1名王姓男子，2019年5月間從廣州買了2盒「雞仔餅」，卻在海關被攔截，不知道裡面摻了豬肉沒有報驗，卻慘被海關開罰20萬元，王男當下覺得海關人員看著他提著禮盒出境卻不即時提醒他必須送檢，覺得有被陷害的感覺，但在彰化分署執行人員不斷的勸導下，最後仍霸氣的一次繳清20萬。

彰化分署深入瞭解此種案件被裁罰的原因，幾乎都是不知道所帶的物品屬於必須申報的檢疫物，因此在入海關時沒有主動申報而被罰。彰化分署親自拜訪王男，他表示當時從廣州入境時，在機場免稅商店購買當地名產「雞仔餅」入境，根本不知道原來「雞仔餅」裡面有混入豬肉，所以沒有主動申報而遭罰。

▲男子買雞仔餅被海關罰20萬元。（圖／彰化分署提供）

▲男子(左)買雞仔餅被海關罰20萬元。（圖／彰化分署提供）

案件移送後彰化分署人員前往執行時，他還對海關當時之作為與裁罰不斷埋怨，但在彰化分署執行人員以立場堅定、態度和緩的勸導下，最後他終於釋懷，並霸氣的一次繳清了這個意外的20萬元罰款。

彰化分署在整理該分署所有因違反豬瘟而遭裁罰的義務人特性時，發現以不瞭解台灣法令的外籍人士及外配居多，因此未來裁罰機關應可針對此類義務人的特性加強宣導，以避免民眾因不知法令而遭罰。

▲男子買雞仔餅被海關罰20萬元。（圖／彰化分署提供）

他雖然不斷埋怨政府裁罰政令宣導不足，但在彰化分署執行人員不斷的勸導下，最後仍一次繳清了20萬元。彰化分署為配合行政院防治豬瘟政策，目前此類案件已加強執行，有高達50％的案件成功執行完畢（包括分期繳納），對於符合限制出境條件的義務人，也都已立即限制出境在案。

棉被裹屍案3大巧合讓運將跪地認罪，命案現場此時燈光全滅...

熱銷50年的「金盞花化妝水」加大版 徹底拯救痘痘肌

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
LIVE／雞排妹痛哭遭性騷擾首露面　點名翁立友、尾牙公司老闆
快訊／遭雞排妹控性騷擾　翁立友本人發聲明回應了
因1片蛋糕被婆婆臭罵！美女醫列9點反擊　與前夫對話曝光
明年起試辦教召「1年1訓、1次14天」　2024年全面實施
主動「毛髮檢測」　小樂吳思賢爆染毒首發聲明
雞排妹遭性騷擾懶人包　「翁立友陷鹹豬手羅生門」網列4疑點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

星座專家白瑜「新婚夜抓老公外遇」　挨告誹謗下場慘了

氣人！不知廣州「雞仔餅」摻豬肉　彰化男遭海關開罰20萬

80歲失智母老是熊貓眼！兒裝監視器　驚見「一隻手狂打彈動」

誤攜「非洲豬瘟疫區產品」遭罰20萬　低收單親媽的苦執行署看到了

懷疑結褵26年妻搞外遇　桃園莽夫11刀刺死她辯：我是不小心的

林口發電廠旁10噸級漁船陷火海　消防遠距離水砲滅火

「廣告教母」沒選上副總統控違《選罷法》　北檢：選後才報導

獨／滾水淋身...女童「受創驚醒狂哭漏尿」　律師：保母恐判囚1年

台南6死車禍「提國賠會成？」　律師鐵口曝結局...扯出1關鍵人物

為了看診會員資格被取消　前主播槓上醫師娘互告結果出爐

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

星座專家白瑜「新婚夜抓老公外遇」　挨告誹謗下場慘了

氣人！不知廣州「雞仔餅」摻豬肉　彰化男遭海關開罰20萬

80歲失智母老是熊貓眼！兒裝監視器　驚見「一隻手狂打彈動」

誤攜「非洲豬瘟疫區產品」遭罰20萬　低收單親媽的苦執行署看到了

懷疑結褵26年妻搞外遇　桃園莽夫11刀刺死她辯：我是不小心的

林口發電廠旁10噸級漁船陷火海　消防遠距離水砲滅火

「廣告教母」沒選上副總統控違《選罷法》　北檢：選後才報導

獨／滾水淋身...女童「受創驚醒狂哭漏尿」　律師：保母恐判囚1年

台南6死車禍「提國賠會成？」　律師鐵口曝結局...扯出1關鍵人物

為了看診會員資格被取消　前主播槓上醫師娘互告結果出爐

開發金公開收購中壽條件成就！　持股比例將達55.95%

向大陸採購疫苗有譜？　高孔廉：先放下敵意「才有解套辦法」

伊朗「假好心」挖坑給南韓跳！當局釋放韓籍船員　船公司血淚控訴

郵局寄國際郵件3/8起要變貴了　寄美包裹「最高漲145%」資費出爐

韋禮安揮別情傷「當街甜吻長髮妹」　公司回應了...粉崩喊：心碎！

星座專家白瑜「新婚夜抓老公外遇」　挨告誹謗下場慘了

鴻海尾牙抽20個100萬元　還有機會再獲加碼獎

馬大偉運彩解盤／獨行俠@老鷹　拆莊買老鷹

宋兆文／一枚1.5億人民幣　燒錢研發反艦彈道飛彈　中共依舊嚇不了美國！

氣人！不知廣州「雞仔餅」摻豬肉　彰化男遭海關開罰20萬

國道閃車神操作！老婆被帥到 嬌喊「老公好厲害」網全歪樓

社會熱門新聞

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

3對情侶命喪台南！高大成曝頸椎斷裂痛苦過程

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

姑丈擬提國賠：道路設計不良

南檢完成自撞車禍6人死亡案相驗

男大生撞法拉利慘死！科技總座嗆：撞山壁提國賠嗎？

馬3借無照男肇事6死　車主民事賠償躲不掉

台南6死！3高中生「2中輟、1休學」…校方曝坎坷經歷

快訊／台中小客車被「水泥車、拖板車」夾爛…駕駛命危

台江大道車禍6死！同事揪出遊「爸媽全不知」

13歲少女只給初吻　男大生竟奪走初夜

台南自撞6死！18歲男頸椎全斷　親哥IG連發2文

更多熱門

相關新聞

劉承武等4檢考績吃丙　10萬獎金泡湯

劉承武等4檢考績吃丙　10萬獎金泡湯

去年有4名檢察官因為言行不當掀起社會熱議，分別為新北地檢署檢察官吳宗光、顏汝羽，台北地檢署檢察官劉承武，以及橋頭地檢署檢察官靳隆坤。有消息指出，4人的初核職務評定皆為「未達良好」（丙），目前已交由法務部長蔡清祥核定。

黃芳彥過世　法務部：司法互助可立即處理

黃芳彥過世　法務部：司法互助可立即處理

欠繳防疫罰金房產恐遭查封...他乖乖吐10萬

欠繳防疫罰金房產恐遭查封...他乖乖吐10萬

強力執行防疫政策　居家檢疫趴趴走裁罰金額達1.7億

強力執行防疫政策　居家檢疫趴趴走裁罰金額達1.7億

起底「冤案殺手」的關鍵

起底「冤案殺手」的關鍵

關鍵字：

雞仔餅海關法務部彰化分署

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

雞排妹被帥醫師拍屁喊「蠻爽的」　網兩邊戰翻

周刊曝光「美女醫師婆媳混戰」影片！　前夫家怒揭拜金真面目

丈夫性功能障礙無子！婆婆提議由堂哥代行房播種

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面