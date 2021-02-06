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超商物流車掃斷路燈！追撞停等紅燈2車　駕駛受困

▲超商物流車衝撞轎車再撞斷路燈　車頭變形駕駛卡車內。（圖／記者黃孟珍翻攝）
▲超商物流車先撞上等紅燈的轎車後再逆向衝撞，駕駛卡在車內等待救援。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗台13甲線（尖苗公路）造橋鄉香格里拉前路口，午間發生一起物流車追撞車禍。一輛全家超商的物流車，先追撞前方停等紅燈的2輛轎車，後再逆向撞斷一支路燈，車上的張姓配送員受困車內，消防局出動破壞器材車，才將張男脫困順利送醫，肇事原因正由警方調查中。

苗栗縣消防局指出，6日11時43分接獲報案，指稱造橋鄉香格里拉前發生貨車碰撞2輛轎車事故，119人員抵達現場時，發現物流車逆向撞斷南下車道的路燈，導致車頭嚴重毀損、張姓駕駛受困於車內，救護人員出動破壞機具，經歷一番固定、拆卸、撐開，才順利救出張男。

張姓駕駛送醫後病情已穩定，無生命危險，而遭追撞的轎車部分則無人員傷亡，整起車禍已由警方接手調查。

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