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女神級直播主「126張不雅照」遭瘋傳　昔與乾爹爭議遭掀

知名女神級直播主「請給我一個冰淇淋」傳出126張不雅照外流。（翻攝自盜版請給我一個冰淇淋推特）

▲知名女神級直播主「請給我一個冰淇淋」傳出126張不雅照外流。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名女神級直播主「請給我一個冰淇淋」外型亮麗，加上豐滿上圍，累積大票粉絲、乾爹追捧，怎料，最近竟被爆出有不雅照在微博上流傳，更一度流出高達126張不雅照以及52段不雅影片在網路上。

稱作「直男聚集地」的大陸虎撲論壇，近日爆出一位上圍豐滿的正妹直播主多張不雅照外流，除了有6張在微博上瘋傳外，甚至還有126多張不雅照，與52段不雅影片全遭外流，而該直播主就是知名的「請給我一個冰淇淋」。

「請給我一個冰淇淋」因外型亮麗，身材姣好爆紅。（翻攝自請給我一個冰淇淋微博）

據了解，照片中女神級直播主未穿衣服，對著鏡頭擺出煽情表情，姣好身材全曝光，一曝光隨即引起網友暴動。不過有網友認為外流照片，疑似是用「換臉app」來裝作是本尊，並非當事者，「『霜淇淋』真人完全是崩的，有人爆過真照。」但也有人認為照片就是本人，照片更在網路上瘋傳，甚至還有網友表示「真的好大！」「如果是另一半或前任亂發出去，那真的挺缺德的！」

「請給我一個冰淇淋」真實模樣，曾掀起網友熱議。（翻攝自網紅物語微博）

事實上，「請給我一個冰淇淋」過去就曾因為真實樣貌曝光，讓各個「乾爹」們大罵她是詐騙大媽，要求退還贊助金，引發大票網友討論，隨即逐漸淡出社群平台，怎料近日在爆出外流事件。


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