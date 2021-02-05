勞權女戰神揭性騷！　遭問「嘴對嘴人工呼吸」+男同事「紙團丟胸」

▲賴香伶。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

雞排妹性騷疑雲話題延燒，社會大眾也開始重視職場性騷的嚴重性。長期捍衛勞權的民眾黨立委賴香伶透過臉書，分享過去在職場上受到性騷擾的經驗，希望所有人都應該幫助被騷擾者發聲，也要盡力防治性騷擾。

賴香伶表示，年輕的時候擔任助理小妹的工作，就多次受到言語上以及動作上的騷擾。曾有企業的高階主管，趁中午休息時間跑去問她「你知不知道什麼叫嘴對嘴人工呼吸呀？」一付想要練習的樣子，後來自己主動向總經理報告後，一週內憤而離職。

賴香伶還提到另一次經驗，工作上的一位坐在她對面的男同仁，沒來由就彈了一個紙團，就從她領口飛了進去，那時候就衝出去要追打他，不過還是跑不過那個人，回到辦公室後，只好翻倒一箱貨來表示心中的憤怒。

藉由自己的經驗，賴香伶說，或許當年社會對於性騷擾的認知及如何面對，兩性雙方都還很不清晰，但經過了社會運動權利意識的萌芽茁壯，防治性騷擾已經是全民的共識。

此外，關於職場性騷擾的議題，賴香伶強「防治的義務與責任都在雇主」，但許多屬於自由工作者之間的問題，尤其在藝文工作的行業中，因此，製作單位、簽約經紀人等也有義務幫助被騷擾者勇於發聲、揭露，並盡力防治與宣導。