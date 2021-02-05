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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

投票倒數！白眼女神Vs.鳳山清捷隊　藍綠動員正面對決

▲罷捷大遊行 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲鳳山清捷隊舉辦罷捷大遊行，號稱上千人參與。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票將於6日登場！有別於先前遭罷免的高雄前市長韓國瑜、桃園前市議員王浩宇，黃捷採正面對決策略，呼籲支持者出來投下不同意票，而自從總統蔡英文在民進黨中常會首次以黨主席身分表態力挺黃捷後，身兼民進黨高雄市黨部主委的立委趙天麟、鳳山立委許智傑更是陪著掃市場、站路口，全力保捷，選舉倒數最後1天，黃捷全力拚了，結果如何6日分曉。

▲罷捷二階啟動，四叉貓也到場 。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷捷團體二階送出4萬多份連署書，讓黃捷的態度變得更積極   。（圖／記者吳世龍攝）

回顧罷免黃捷的歷程，黃捷因在高雄市議會質詢中質問自經區，翻了韓國瑜一個大白眼而爆紅，被封為「白眼女神」。罷捷團體此階段就已默默籌備準備罷免黃捷，但後來接近罷韓投票，因不想造成衝突，罷捷團體選擇不主動出擊，只收件。但後來因黃捷多次站出來呼籲民眾參與罷韓投票，在韓國瑜確定6月6日被罷免後，罷捷團體決定積極行動，因此也被綠營視為「報復性罷免」。

▲立委吳怡玎、葉毓蘭，及國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮帶隊與罷捷團體徒步掃街訪店家 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲國民黨民代為罷捷團體聲援   。（圖／記者洪靖宜攝）

但罷捷團體強調，這是「抱負性罷免」，主張要將不適任的議員淘汰，過程甚至為了保險起見，第一階段收集時間就拉得相當長，因認為，須要收集到一定數量的連署書；109年7月31日，終於將罷免黃捷第一階段連署書約3千份送至台北中央選委會審查，同年11月20日第二階段連署書繳交甚至達4萬多份，12月18日宣布罷免案成立。

隨後罷捷團體提出5大罷免理由，包含「問政未盡議員之職責」、「問政內容扭曲事實、罔顧民意」、「用意識形態問政，行事風格兩套標準」、「做人不厚道沒有禮義廉恥不足代表民意」、「違法介入港暴進行物資募集，對中態度嚴重雙標」。

▲高雄市議員黃捷市場拜年 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲投票時間逼近，黃捷進市場拉票 。（圖／記者洪靖宜攝）

110年1月16日，同樣被罷免案纏身、但選擇「冷凍戰術」避免激化選情的王浩宇，最終以同意票84582票Vs.不同意票7128票，慘遭「屠殺式罷免」，震憾政壇，藍營士氣大振！

此後，黃捷「正面對決」的戰術確立、戰戰兢兢，她不僅疾呼支持者要出來投下「不同意」罷免票，每天準時7點出現在鳳山街頭拜票，在總統蔡英文表態挺捷後，綠營要角更傾全力為她站台，包含吳怡農、立委許智傑、趙天麟，民進黨鳳山區市議員林智鴻等人紛紛陪她拜票，藍綠對決大勢底定。

而第三階段罷免投票，根據《公職人員選舉罷免法》規定，市議員罷免案投票通過門檻，同意票數需達原選區選舉人數4分之1以上，且同意票數多於不同意票數，鳳山總選舉人數為29萬1566人，同意罷免須超過7萬2892票。

若以鳳山區選民結構分析，鳳山從2012年以來，總統選舉連續三屆都由民進黨取勝，立委選舉都同樣是綠大於藍，只有2018年韓國瑜選高雄市長的時候大逆轉、甚至在同一選區7席市議員中藍營就奪4席，該年投給國民黨籍候選人者，達9萬2935票，而2020年韓國瑜參選總統時，在鳳山也有拿到8萬2千票，推派的立委候選人李雅靜也拿下8萬6127票，假如這8萬多人都出來投下「同意票」，要罷捷成功確實不無可能。

▲吳怡農為黃捷站台 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲民進黨吳怡農等要角紛紛為黃捷站台，尤其同選區立委許智傑(右二)更是場場陪同  。（圖／記者洪靖宜攝）

不過，民進黨立委許智傑上回選舉衝出逾11萬票，也有實力「護捷成功」，因此黃捷選前每天都站路口拜票，許智傑場場陪同。中山大學政治研究所教授廖達琪表示，原先此場選戰並未引起太多注意，高雄更是選情冷清，直到總統蔡英文下令，現已成政黨對決。

國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮認為，罷免成敗與否有三關鍵，首先，黃捷於高雄市議會制定《瘦肉精零檢出自治條例》時落跑，第二，黃捷問政風格的偏頗爭議，第三、選民出門投票意願。前兩項將影響選民對黃捷的認同，並牽動投票意願。民進黨高雄市黨部主委趙天麟則預言，這一戰可能衝出民代罷免投票率新高，且是不同意票居多，顯示市民針對「報復性」罷免無法認同。而一切，6日分曉。

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