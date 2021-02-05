美股道瓊續漲332點　標普500與那指創新高

▲標準普爾500指數與那斯達克綜合指數雙創歷來新高。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約4日綜合外電報導

華爾街股市今天收紅，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數雙創歷來新高，延續前一天的上揚氣勢，主因企業財報表現亮麗、經濟數據好轉以及疫情出現正面趨勢。

道瓊工業指數上漲332.26點或1.08%，收在31055.86點。

標準普爾500指數上漲41.57點或1.09%，收在3871.74點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數勁漲167.2點或1.23%，收在13777.74點。