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鬆綿口感征服饕客味蕾　解鎖「花蓮後山黃金地瓜」香甜秘密

▲花蓮地瓜擁有綿密口感，深受許多大小朋友喜愛，而花蓮地瓜好吃的秘密是什麼呢？記者實際走訪花蓮，請後山地瓜農友曾獻誼為大家解答。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊／花蓮採訪報導

說到花蓮名產，你一定聽過「花蓮薯」，那綿密口感與香甜滋味，成為許多觀光客來到花蓮必帶的伴手禮，那花蓮地瓜好吃的秘密是什麼呢？走！我們今天一起去看看。

▲鬆綿口感征服饕客味蕾　解鎖「花蓮後山黃金地瓜」香甜秘密。（圖／記者謝婷婷攝）

▲後山地瓜農友曾獻誼（左）與記者介紹花蓮後山黃金地瓜。（圖／記者謝婷婷攝）

後山地瓜農友曾獻誼揭曉花蓮地瓜好吃秘密，「我們種的品種是台農57號黃肉地瓜，我們種出來的地瓜會好吃，是因為花蓮有得天獨厚的環境、氣候與水源，我們來自於奇萊山支流，擁有無污染的乾淨水源，所以地瓜吃起來更香甜、更鬆綿」。　

▲鬆綿口感征服饕客味蕾　解鎖「花蓮後山黃金地瓜」香甜秘密。（圖／記者謝婷婷攝）

▲花蓮的好山好水培育出優質地瓜。（圖／記者謝婷婷攝）

後山地瓜農友曾獻誼補充說明，「地瓜有抗性澱粉是因為地瓜在冷卻的過程中，它會結晶，就會產生抗性澱粉，這時候一樣有飽足感，不過熱量只會吸收一半，所以受到許多人喜愛。我們地瓜在採收後的3到5天會醣化，醣化的過程中，會讓澱粉轉換成葡萄糖，這時候的地瓜吃起來更香甜」。

▲鬆綿口感征服饕客味蕾　解鎖「花蓮後山黃金地瓜」香甜秘密。（圖／記者謝婷婷攝）

▲採收地瓜前，先以除藤機將地瓜田上的藤除掉。（圖／記者謝婷婷攝）

花蓮的好氣候、好環境非常適合地瓜生長，曾大哥說，因為地瓜怕日曬高溫，所以冬天的地瓜更加好吃。後山地瓜農友曾獻誼表示，「我們會記錄地瓜的每個生長階段，靠筆記來決定採收時間，一般大約是4到6個月可以採收，不過時間接近時，我們會試著採收看看，再以採收依據做調整」。

▲鬆綿口感征服饕客味蕾　解鎖「花蓮後山黃金地瓜」香甜秘密。（圖／記者謝婷婷攝）

▲曾大哥擔心機器採收會傷害到地瓜，所以堅持以人工方式採收。（圖／記者謝婷婷攝）

後山地瓜農友曾獻誼說：「採收地瓜時，我們會先用除藤機，把地瓜田上的藤除掉，也就是剪掉地瓜葉，接著再用採收機把土翻開，這時候地瓜藤就會被土覆蓋成為肥料，最後以人工方式，把地瓜撿起來，稍微整理一下，就直接運回廠內做後續處理」。

人工採收地瓜就算費工，曾大哥還是堅持這麼做，就是因為擔心如果以機器採收，會不小心傷害到地瓜，字字句句都能聽出曾大哥對地瓜的百般呵護。

▲鬆綿口感征服饕客味蕾　解鎖「花蓮後山黃金地瓜」香甜秘密。（圖／記者謝婷婷攝）

▲採收完的地瓜運回倉庫後，會先做第一次的大小分級。（圖／記者謝婷婷攝）

採收完地瓜後，接下來要做什麼呢？後山地瓜農友曾獻誼說：「我們地瓜從田裡採收完後會到倉庫風乾，因為地瓜在土裡會有濕氣，風乾能避免濕氣太重而發芽。然後我們會去掉地瓜的蒂頭，做第一次的分級，像全聯的需求多是屬於中小型的地瓜，比較大型的地瓜，我們則會拿去做花蓮名產『花蓮薯』的原料」。

▲鬆綿口感征服饕客味蕾　解鎖「花蓮後山黃金地瓜」香甜秘密。（圖／記者謝婷婷攝）

▲以人工審視地瓜完整度，確認沒有蟲害、損傷才算過關。（圖／記者謝婷婷攝）

後山地瓜農友曾獻誼接著說：「第二階段我們會做更細項的分級，以人工審視地瓜外觀，確認沒有蟲害和損傷，不及格的地瓜就會淘汰」。後山地瓜農友曾獻誼提及，「中小型地瓜滿受歡迎的，因為現在小家庭居多，小條一點的地瓜可以在一餐內解決，小份量也很適合小朋友，地瓜整顆吃，營養更完整」。

▲鬆綿口感征服饕客味蕾　解鎖「花蓮後山黃金地瓜」香甜秘密。（圖／記者謝婷婷攝）

▲一袋袋花蓮後山黃金地瓜，經過曾大哥的細心照料與層層篩選，成為民眾餐桌上的美味佳餚。（圖／記者謝婷婷攝）

篩選好的地瓜秤重包裝後，還會分別裝進塑膠袋內，以避免每袋地瓜在運送過程中，彼此碰撞破皮，曾大哥的講究與細心，讓每條地瓜都擁有綿密好滋味，也讓人忍不住一口接一口！

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