北市府再增副發言人！　柯文哲要28歲的他當「北市王浩宇」

▲北市府近日將新增前立委陳學聖參選桃園市長時的競選發言人魏佑任出任副發言人，柯文哲親自拍板定案。（陳學聖競選總部提供）



圖文／鏡週刊

台北市長柯文哲又有人事異動！本刊掌握，北市府發言系統近日將微調，新增一名副發言人扮演北市府的「攻擊手」，柯文哲親自拍板，將由前立委陳學聖參選桃園市長時的競選發言人魏佑任出任，柯更私下賦予他任務，要他扮演「北市府王浩宇」的角色，盼未來遇到負面攻擊，他能站上第一線主動回擊。

北市府現任發言系統由發言人陳智菡率領，副發言人有林珍羽、黃瀞瑩、戴于文，不過，市府人士表示，黃瀞瑩目前已進駐副市長黃珊珊辦公室，協助布局台北市長選舉，戴于文身兼市長辦公室副主任，如今新增魏佑任一名副發言人後，戴于文雖仍掛副發言人，但將專心副主任職務。

柯文哲新聘魏佑任當副發言人，據了解，主因在於柯認為，他的身邊一直缺乏像民進黨前桃園市議員王浩宇這類的「空戰攻擊手」，面對外界對北市府的負面攻擊，常常無法有戰將跳出來替市府政策辯護，另一方面，市府人士指出，魏佑任有意角逐明年底議員選舉，讓他擔任副發言人，也有助於他提前曝光、增加知名度。

魏佑任今年28歲，曾任陳學聖參選桃園市長時的競選總部媒體發言人，後加入北市府團隊至今約1年，目前擔任黃珊珊隨行祕書，他就讀桃園私立復旦高中時擔任學生會會長，後在世新大學法律學系就讀時也出任系學會會長。

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