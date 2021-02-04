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瘋電影／無邪　自由係指以不侵犯領導人政治利益為依歸

文／賴賴

▲▼無邪。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

聽到伊朗直接就聯想到烽火連天不間斷的爭戰，政治極不穩定以及男尊女卑的社會結構，導演帶出時下伊朗的一個巨大社會問題政治死刑犯，這種白色恐怖對人民來說是毫無抵抗的能力，尤其是許多以『社會主義』之名被出征的無辜人民，只有不斷屈服服從才能獲得生存機會，電影給了四段漂亮的短篇故事，看得很有感。

這是典型的導演作品，伊朗的美景在導演的操作下，反差出老百姓雖然得老天之賜，居住在這天堂般的視野，卻因為無端的政治目的被入罪，感覺就像是住在漂亮的牢房裡，靈魂必須禁錮，導演因此片而被通緝，即使已經在國際上獲獎，仍不得侵犯領導人權益。

從一個幸福的家庭，溫和的父親卻是執行死刑的公務員開始，不願成為劊子手的服役青年，為了不殺人而拔槍逃役，為了服從而殺死了想求婚的女友，最重要的童年老師，不殺人逃走的役男結果是，終身隱姓埋名的生活著，連女兒都不能認，直到臨終前才對女兒道出真相，女兒無法諒解等等，細膩的家庭生活帶出，這個死刑執行以及讓入伍當兵的青年去執行這種殺人業務是否妥當，殺人需要訓練嗎？一個國家一定必須要人人會殺人嗎？

文青電影，片長很長，後勁十足好作品。


片　　名：無邪
英文名稱：There is no evil
類　　型：劇情
上映日期：2021-01-29
片　　長：02時31分
導　　演：穆罕默德拉素羅夫(Mohammad Rasoulof)
國　　家：伊朗
語　　言：伊朗語
發行公司：光年映畫


劇情大綱

擁有幸福家庭的老好人，卻將執行死刑當作日常；一位不想執行死刑的義務役，準備與外頭的女友進行秘密計畫；與女友論及婚嫁的軍人，卻意外發現女友全家其實是反死刑陣線成員；從德國返鄉的女孩，發現叔叔有一個藏了多年的秘密。在國際影展獲獎無數的伊朗當代大師穆罕默德拉素羅夫，以四段式短篇結構，搭配隱喻及通俗劇手法雙管齊下，相互呼應直指問題核心，探討著伊朗這個全世界執行死刑最高的國家，直扣在這極權體制對人性的輾壓議題。

「伊朗政府讓我只能以偷偷摸摸和極惡劣的環境下製作電影；而片中所關心的恰好也是站在向權力『說不』的位置上，以及要承受的責任、負荷與代價。」-導演 穆罕默德拉素羅夫

▲▼無邪。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲幸福美滿和氣親切的父親，天天執行死刑。

▲▼無邪。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲就要求婚的退役帥哥，發現女友家所舉行的喪禮，死者是自己執行過的死刑犯。

▲▼無邪。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲拒絕執行死刑的老父，終生遠離女兒直到癌末，無語問蒼天的命運。

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