瘋電影／通靈駕訓班　撒旦教需要獻處女血供品

文／賴賴

瘋言瘋語：

真實故事改編特別有趣，通靈的駕駛老師幫忙抓鬼，這種天使對抗撒旦教的詭異劇情，還真的是西洋才有，看完電影真有一種世界充滿神奇不可思議的無限可能，最後喜劇收場還是符合觀眾期許。

急著想要嫁的老處女和鰥夫的配對，頗有趣味性，而邪教對抗的抓鬼內容有別於神父尖叫式的驅魔，驚悚程度較低，感覺小孩子也可以看，小成本電影，視覺和場景切換不多，陳設的設計也頗陽春，這部電影很適合小成本電影製作的台灣參考。



片 名：通靈駕訓班

英文名稱：Extra Ordinary

類 型：奇幻、恐怖、喜劇

上映日期：2021-01-22

片 長：01時35分

導 演：麥可亞亨(Mike Ahern) 、 恩達勞曼(Enda Loughman)

演 員：梅芙希金斯(Maeve Higgins) 、 貝瑞沃德(Barry Ward) 、 威爾佛提(Will Forte)

國 家：英國

語 言：英語

發行公司：海鵬



劇情大綱

眼看即將遭到撒旦「開苞」，玫瑰必須墜入愛河⋯

繼承父親通靈能力的玫瑰（梅芙希金斯Maeve Higgins飾），自責於這項超能力導致父親之死，決定隱身駕訓班當個女教練，不再接受鎮民海量的驅魔請求⋯。



此時，受盡前妻邦妮鬼魂騷擾的馬丁（貝瑞沃德Barry Ward飾）找上玫瑰幫忙，原來馬丁的女兒莎拉慘遭過氣歌手溫特（威爾佛提Will Forte飾）盯上，溫特為重返舊時榮耀，便與撒旦締結契約尋找處女，並將在血月之時、開啟地獄通道進行獻祭。

血月來臨迫在眉睫，為拯救處女莎拉，玫瑰只好重操舊業，與擁有靈異體質的馬丁合力組成驅魔小隊。他們為通往靈界，必須搜集七個鬼魂的「靈外質」，只好開始幫鎮民捉鬼，不僅得處理「垃圾桶的無賴鬼」、「不肯下油鍋的薯條」，甚至「淚流不止的麋鹿頭雕」⋯，過程雖古怪爆笑，卻意外拉近了兩人之間的情愫。



當溫特得知驅魔小隊的計劃，便出手阻攔這項行動，不僅封鎖玫瑰的超能力，更讓邦妮附身到馬丁身上，展開一場女人之間的醋意較勁，想趁混亂之際開啟地獄大門。眼看莎拉即將遭到撒旦「開苞」，玫瑰同時間也必須避免自己慘遭獻祭，她必須即刻「失身」、墜入愛河以保全性命⋯。

▲老處女是駕駛老師，喪妻的鰥夫突然上門求救。

▲過氣歌手想東山再起，信撒旦邪教交換條件。

▲女兒被妖術控制，正在飄往不知名處。

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