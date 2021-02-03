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瘋電影／午夜密令　保護德國女學生的英國校長

文／賴賴

▲▼午夜密令。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

茱蒂丹契果然就是鎮山之寶，這是從事這個行業最高指標，有她的作品不僅演技在線無庸置疑，就連劇情都不必太擔心，她的專業所審核的電影內容，絕對是有足夠製作意義，雅俗共賞的佳作，雖然電影她的出現不多，但透過故事理解到英法戰爭前的緊張氛圍，以及諜對諜在民間之廣泛，這座女子學校也確實存在，好看。

這是真實改編諜報事件，但是並沒有深度的猜忌過程，而是跟著劇情推進去理解英國處境，每個戰爭所帶來的生靈塗炭是難以計數的，為了對後代的交代，並記錄這個時代，整部電影說明已到位，納粹的問題，太多國家遭受不同面向的災難。

英國校長經營著專收德國納粹高官女兒的奧古斯塔維多利亞女子學院。英德戰爭前，校長秉持教育宗旨與保護學生的目的，何罪之有，若在現代她不就是賣國賊，地球本是一家，因為利益權謀分裂人心，納粹不就是希特勒鞏固自己政權的一種手段，政治險惡的境地，泯滅人性中的善良，看這部電影相當有感，濁世中不被操縱，才是大智慧。

片　　名：午夜密令
英文片名：Six Minutes to Midnight
類　　型：劇情
上映日期：2021-01-27
片　　長：01時39分
導　　演：安迪戈達德(Andy Goddard)
演　　員：茱蒂丹契(Judi Dench) 、 艾迪伊薩(Eddie Izzard) 、 吉姆布洛班特(Jim Broadbent) 、 詹姆士達西(James D'Arcy) 、 卡菈尤利(Carla Juri)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：采昌


劇情大綱

非常時期人人自危，間諜就在你身邊
1939年夏天，希特勒的力量不斷增強，英德之間的緊張關係正處於沸點。一間位在英國南部海岸、專收納粹高官女兒的奧古斯塔維多利亞女子學院，嚴格遵循著希特勒的納粹思想。英籍校長羅喬爾（茱蒂丹契飾演）僱用英籍教師湯瑪斯米勒（艾迪以札德飾演）作為臨時教師；湯瑪斯並在校長與其他德籍教師們的監視下，教導這群女孩練習英語。這時，校園中出現一位前任教師的屍體，也讓湯瑪斯陷入致命危機。究竟是湯瑪斯殺害了這位前任教師？還是真兇另有其人呢？

【關於電影】
《午夜密令》由曾執導過《一種謀殺》（A Kind of Murder）與《唐頓莊園》（Downton Abbey）影集的安迪戈達德（Andy Goddard）擔任導演，並請來奧斯卡與金球獎得主茱蒂丹契（Judi Dench）、《瞞天過海：13王牌》（Ocean's Thirteen）艾迪以札德（Eddie Izzard）、《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）卡菈尤利（Carla Juri），以及《敦克爾克大行動》（Dunkirk）詹姆士達西（James D'Arcy）等人領銜主演。本片改編自1939年震撼人心的真實事件，描述一位偽裝成教師的英國探員，臨時接下具有爭議性的任務，必須前往一所位在英格蘭南海岸的奧古斯塔維多利亞女子學院，向納粹高官們的女兒教授英語。在校長與其他教師們的監視下，這群女孩練習英語，並學習如何展現德國女性的典範。不過當校園中發現一位前任教師的屍體時，引發一連串的致命事件，迫使這位英國探員在被冠上謀殺罪名、甚至將被處以絞刑的威脅下，試圖逃離警方的追捕。

值得一提的是，片中這所奧古斯塔維多利亞女子學院，其實真實存在於英國的濱海貝克斯希爾（Bexhill-on-Sea），與德國只相隔一道海峽。1932年至1939年間，在英德聯盟暫時維持和平的協議下，這所學校專門教授德國女孩，直到二戰爆發時才關閉；其中包括海因里希希姆萊（Heinrich Himmler）、約阿希姆馮里賓特洛甫（Joachim von Ribbentrop）等納粹高官的後代，都曾就讀過這所學校。身兼本片男主角與編劇的艾迪以札德，當他受邀來到貝克斯希爾時，他注意到這所學校的校徽，一邊是納粹黨徽，一邊則是英國國旗，這個既醒目又令人不安的圖案，激起了他的好奇心，也進而激發出本片的創作靈感。他想以人類史上最震撼的事件作為背景，探索英國南海岸上，這個曾經存在過些許納粹痕跡的世界。直到他在坎城遇到本片另一位演員賽林瓊斯（Celyn Jones），並向他提出這個構想後，這項拍片計劃才得以實現，兩人也找來導演安迪戈達德共同打造出本片的精彩劇本。

▲▼午夜密令。（圖／yahoo）

▲奧古斯塔維多利亞女子學院，位在英國收納許多德國女學生。

▲▼午夜密令。（圖／yahoo）

▲新來的老師，原來是英國間諜。

▲▼午夜密令。（圖／yahoo）

▲學校的女老師則是身在英國的德國間諜。

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