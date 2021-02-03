人人影視GG了！警方查盜版抓14人　陸網友怒喊：開放NetFlix、YT

▲人人影視GG了。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

刊載影視作品20000餘部（集），註冊會員數量800餘萬，大陸「人人影視字幕組」App及網站曾紅極一時。上海市公安局3日突然通報，「人人影視字幕組」因盜版影片被查，涉案金額超1600萬元人民幣（約新台幣7千萬元）。陸網友一片怒轟稱，那別牆正版，「正版的不是被裁切就是馬賽克，不然誰樂意冒著風險看盜版。」

據《澎湃新聞》報導，上海市公安局發通報稱，1月6日，上海警方歷經3個月縝密偵查，在山東、湖北、廣西等地警方的大力配合下，成功偵破「9.8」特大跨省侵犯影視作品著作權案，抓獲以梁某為首的犯罪嫌疑人14名，查處涉案公司3家，查獲作案用手機20部和電腦主機、服務器12台，涉案金額1600餘萬元。

通報顯示，目前，警方已對上述犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

消息一出也令大陸網友瞬間崩潰，「Netflix開呀，YouTube開呀，國內幾個大影片網站隨便弄個破劇就獨家逼著你挨家買會員要臉不要臉！」、「天天喊反壟斷，看看國內有啥不壟斷的」、「就tm離譜，我願意花錢支持正版，那tm倒是引進來啊，別刪減啊，天天出那些都市愛情劇」、「直接把電視網路都禁了吧什麼玩意」。

▲陸網友罵翻。（圖／翻攝自微博）

此前，大陸知名美劇字幕組網站人人影視（YYeTs.com）1月4日就在官方，向所有使用者道歉稱，因為清理內容的關係，估計需要一段時間才能恢復正常使用，更感謝大家一直以來對人人影視的支持。隨後，9日就有網友爆料，疑因版權問題，人人影視以後不會有了。

人人影視網站前身YYeTs字幕組，2003年由加拿大華裔留學生小鬼神創立。2006年6月開放了YYeTs美劇論壇，2007年正式更名為人人影視，也是大陸早創立、影響最大的字幕組之一，常年提供國外影視劇和公開課的翻譯字幕和資源下載。

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