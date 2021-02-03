網路巨頭內戰！　抖音提告壟斷、騰訊反指「惡意誣陷」興訟

▲抖音與騰訊微視同屬短視頻產品。（圖／CFP）

文／中央社台北2日電

中國兩大網路巨頭掀起法律戰。抖音今天下午到北京知識產權法院控告騰訊濫用壟斷行為後，騰訊隨後發表聲明反斥抖音「惡意誣陷」，並揚言將對抖音違法違規行為繼續提起訴訟。

中國官方加強反壟斷之際，短影音巨頭抖音今天下午控告即時通訊巨頭騰訊濫用壟斷行為，要求北京知識產權法院立即制止騰訊在微信、QQ封禁抖音連結，並求償人民幣9000萬元（約新台幣3.9億元）。

北京日報App報導，騰訊今晚對此發表聲明稱，騰訊及其產品遵循公平競爭、開放合作的理念為用戶和第三方產品提供服務。抖音母公司字節跳動的相關指控純屬失實，係「惡意誣陷」。

▲微信禁止用戶分享抖音連結。（圖／CFP）

騰訊並稱，字節跳動旗下多款產品，包括抖音透過各種不正當競爭方式違規獲取微信用戶個資，破壞平台規則，已被法院多個禁令要求立即停止侵權。

聲明最後強調，字節跳動及相關公司還存在諸多侵害平台生態和用戶權益的違法違規行為。「我們將繼續提起訴訟」。

2018年，騰訊旗下微信、QQ等對抖音連結進行了封禁，迄今已將近3年。抖音今天提起訴訟，主張騰訊透過微信和QQ限制用戶分享來自抖音的內容，構成了「反壟斷法」所禁止的「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」。