為了看診會員資格被取消　前主播槓上醫師娘互告結果出爐

▲前電視主播簡立喆為了診所會員資格問題挨告獲得不起訴。（資料照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

前電視主播簡立喆去年到某家綜合診所看診時，因會員卡被診所人員以過期為由收走，簡當場和診所主持醫師的葉姓妻子槓上，雙方從會員期效爭執到醫護素質，事後互控對方涉嫌違反《醫療法》強制、恐嚇等多項罪名，台北地檢署調查後，認為雙方只是各有立場，並未口出惡言，也沒有肢體碰觸，3日處分簡、葉都不起訴。

根據綜合診所網頁介紹，加入會員可預約專屬看診時段，不用掛了號還要花時間空等，部分掛號自付額也有優惠，據了解，簡立喆是在2020年5月21日，到診所掛號時，被診所人員認為，會員已經失效，簡眼看著會員卡被當場收走，說自己是電視台的人，找上葉姓行政主管理論。

過程中，葉女打電話給老公、李姓醫院主持醫師詢問狀況，簡見狀想把電話接過來自己說，葉女拒絕，雙方不斷爆發言語口角，事後雙方越想越氣，各自報案，葉女指控簡女涉嫌恐嚇、誹謗等罪，簡女則反告侵占、強制等罪。

但是檢察官調閱監視畫面等證據並開庭詢問後認為，簡女和葉女是為了會員卡期效等問題，各有自己的認定，並逐漸延伸成其它診所品質等相關議題，語氣雖然較重，但只是各有立場，並未口出惡言，也沒有實際的肢體衝突，因此以罪嫌不足等理由，處分全案不起訴。

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