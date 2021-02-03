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「貴婦版蕭薔」舊愛詐騙銀行OL　「現金丟置物櫃」拐取2000萬

▲▼貴婦版蕭薔、呂雅惠、陳學良。（圖／東森新聞）

▲「貴婦版蕭薔」前夫陳學良，涉嫌詐騙央行退休婦2千萬被起訴。（圖／東森新聞）

記者劉昌松／台北報導

有「貴婦版蕭薔」之稱的呂雅惠，因前夫陳學良多次在外詐騙，差點吃上牢獄之災，最後法院判決呂女不知情、無罪，陳男則被判刑4年；台北地檢署又查出，陳男明知1名從中央銀行退休的婦人，為扶養臥病在床的女兒，努力賣保險賺錢，竟佯裝要買高額保單親近後，以各種理由詐騙2千萬元，檢察官依詐欺罪嫌起訴陳男。

陳學良從2012年起，透過親友認識不少上流社會人士，假借要舉辦展覽、投資鑽石等名義，向多名被害人借來限量款卡地亞錶及蕭邦錶、金剛杵以及金錢約3千萬元，已經被士林地院判刑4年，當時陳的妻子呂雅惠被起訴是詐欺共犯，但法院調查認為無證據顯示呂女知情，被高院判決無罪確定。

就在前案偵審期間，另名從中央銀行退休的婦人，因為女兒罹患重病臥床，需要籌措龐大醫藥費支出，因此60多歲仍改當保險業務，持續工作，陳男得知後，先是佯稱要買3.5億元高額保單，之後改口說已經向善心媽媽的上級主管買好保險，而且主管還把數百萬元獎金交給他代為投資。

▲▼貴婦版蕭薔、呂雅惠、陳學良。（圖／東森新聞）

▲貴婦版蕭薔呂雅惠。（圖／東森新聞）

被害婦人因此深信陳男財力雄厚，且善於投資，陳男就開始誆稱資金出現缺口，可以將股票、不動產過戶給善心媽媽，但需要資金繳交贈與稅、證交稅等理由，開口借錢，陳男還佯稱會計師、律師事務所等人員，寄電子郵件向被害人表示要幫陳男處理資產，被害人信以為真，陸續匯出積存的老本到指定帳戶。

期間陳男還因為前案遭通緝，不方便現身，要求被害人把部分現金提領出來後，放到百貨公司的置物櫃內，拍下置物櫃號照片傳給陳男，陳男再去拿錢，最後被害人發現不對勁報警，才發現陳男早因詐欺案被通緝，損失2千多萬元也欲哭無淚，只能報案，由檢察官調查後提起公訴。

 

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