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特戰兵鎖喉搶劫慘被2招KO！運將竟是退役學長　大器：原諒他們　

▲▼高雄特戰士兵打完網咖搶計程車。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄特戰士兵打完網咖搶計程車，沒想到卻遇上老前輩。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者林昱萱／高雄報導

隸屬於陸軍「特戰指揮部」一名21歲林姓士兵，因缺錢花用，與黃姓友人在高雄大寮對一名周姓小黃運將鎖喉行搶，豈料竟遭特種兵退伍的運將隨手拿起螺絲起子刺手擊退。對此，高雄地院審理後，依法判黃男有期徒刑2年2月、林男有期徒刑2年，緩刑5年。

判決指出，黃男與林男為朋友關係，2人日前於高雄某間網咖閒聊，因缺錢花用，黃男就提議搶劫計程車司機，而等到周姓司機抵達指定地點後，林、黃2人則要求他在高雄市區繞行，等到車子行經昏暗處時，黃、林2人見機不可失，
由黃男假裝要下車取款，要求周姓駕駛停車。

等到周男停好車後，黃男則走到車子後方，等到林男上前勒住周男的頸部後，他則立即打開駕駛座車門，打算將對方拉出車外，未料周男也不是省油的燈，立即用左腳踹踢黃男，接著再抓起駕駛座旁的螺絲起子，往林男的左手攻擊。黃、林2人見周男攻擊力爆表，嚇得趕忙逃逸。對此，警方獲報後，循線將兩人逮捕。

高雄地院認為，2人均年輕力壯，且林男為現役軍人，不思以正途獲取財物，臨時起意欲強暴方法強盜他人財物未遂，使對方受有精神上傷害，所為實有不該，惟念其等均坦承犯行，並當庭向被害人道歉，獲得被害人原諒，犯後態度尚屬良好，兼衡其犯罪動機、目的、手段等，黃男為提議強盜之人等後，依法給予2人判刑。

對此，高雄地院審理後，依共同犯強盜未遂罪，判處黃男有期徒刑2月；林男則被依現役軍人共同犯強盜未遂罪，處以有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並於判決確定日起1年內接受法治教育5場次。

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