就業超前部署　台南就業中心助求職人牛轉人生　

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心將在2月4日上午9時30分到12時，辦理「年前牛轉人生 就業超前部署」徵才暨新春祈福活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

金牛即將來報喜，為協助求職朋友及早做好求職及轉職準備，並祝福求職朋友找工作順利、金牛年好運旺旺來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心將在2月4日上午9時30分到12時，辦理「年前牛轉人生 就業超前部署」徵才暨新春祈福活動。

當日邀請7家知名企業提供268個職缺，於現場網羅人才。參與面試的求職朋友們，可事先預約履歷達人為您的履歷把關，現場立即傳授履歷撰寫及面談小撇步；現場更是好運連連，當天來找工作、參加徵才或參與祈福打卡活動的朋友，便可加碼送創意春聯或參加「牛轉人生-扭蛋活動」，台南就業中心準備上百福袋包祝您求職順利好運一整年，歡迎民眾把握此次機會，一起就業超前部署。

年節將至，台南就業中心再度邀請有書法鬼才之稱的書法家吳福山老師當天現場揮毫，創作各式別出心裁的春聯對句，為求職朋友增添過年的喜氣。吳老師每年為求職朋友手繪的創意春聯，圖案生動有趣，加上對句逗趣，往年總是供不應求，很快被民眾索取一空。今年他將再度發運創意，為求職朋友手繪創意春聯如「牛駐青春」要珍惜當下；「從善如牛（流）」「福大如牛」要多做善事；「做牛無驚拖，做人不怕磨」、「牛（留）得青春在，不怕沒錢賺」激勵面對困難毫不退縮；「旺牛談勤」勉勵學牛的勤勞才會家旺財旺等等。求職朋友快來預約憑兌換券換春聯。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，台南就業中心前庭，樹齡逾50年有餘的小葉桃花心木伴隨著本中心成長，充份展現堅忍不拔的強韌生命力，也伴隨著求職朋友共同面臨工作變化和考驗，希望所有找工作的朋友們，能如同這棵隨著四時更替依舊強健的老樹一樣，充滿生命力。今年便在樹下繫上祈福繩及祈福小卡供求職朋友為自己期許、為自己打氣，不因短暫的失業而氣餒，相信只要肯努力學習，永不放棄，終有像小葉桃花心木屹立不搖，同時也為到本中心求職的朋友們，可以揮別過去，迎接金牛新氣象，設置有趣的扭蛋機，加上本分署吉祥物賈好嘉一起陪求職朋友扭轉人生，牛年好運到。

活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://reurl.cc/VXGbn5）。

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