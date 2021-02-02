台南市議會慰問病困家庭　協助度難關過好年

▲台南市安南區四草里蔡姓民眾家境貧困，亟需外界幫忙，經王佐雄里長熱心居中協助，台南市議會2日上午由郭信良議長與李中岑議員前往慰問。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區四草里蔡姓民眾家境貧困，亟需外界幫忙，經王佐雄里長熱心居中協助，台南市議會2日上午由郭信良議長與李中岑議員前往慰問，副議長林炳利及黃麗招議員服務處代表也一同出席，致贈蔡家5萬元慰問金及2床毛毯，希望拋磚引玉，幫助蔡家人走出困境、過個好年。

郭信良議長指出，王佐雄里長向議會反映蔡家情形後，議會秘書室就透過區公所了解，得知蔡先生與年邁母親及2個弟弟同住，母親已經78歲，雙眼失明，需要家人照顧；二弟患有癲癇症，之前因摔倒，腦部受到重創，手術後正復健中，也需家人全天照料。蔡先生因為需照顧2名家人，無法外出工作，全家只靠最小的弟弟從事風管工作維持生計，經濟負擔十分沈重。

蔡先生說，照顧母親和兄弟是他應該做的，沒有什麼好抱怨，但他希望自己也能出門工作賺錢，改善家境，但又無法支付聘請看護的費用，已經向區公所申請救助。2日安南區公所葉誌明區長及承辦人也到蔡家訪視，並邀請燭善善心會一起來幫忙。

郭信良議長表示，蔡先生一家人十分團結，兄弟一起奉養母親，但是因為病魔侵襲，導致全家的經濟狀況越來越不理想，很讓人同情。他呼籲善心民眾及社會團體多加協助，同來關懷蔡先生這樣的邊緣人，讓蔡家能度過此時的難關。

經典Tiffany銀飾手鍊

