　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市議會慰問病困家庭　協助度難關過好年

▲台南市安南區四草里蔡姓民眾家境貧困，亟需外界幫忙，經王佐雄里長熱心居中協助，台南市議會2日上午由郭信良議長與李中岑議員前往慰問。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區四草里蔡姓民眾家境貧困，亟需外界幫忙，經王佐雄里長熱心居中協助，台南市議會2日上午由郭信良議長與李中岑議員前往慰問。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區四草里蔡姓民眾家境貧困，亟需外界幫忙，經王佐雄里長熱心居中協助，台南市議會2日上午由郭信良議長與李中岑議員前往慰問，副議長林炳利及黃麗招議員服務處代表也一同出席，致贈蔡家5萬元慰問金及2床毛毯，希望拋磚引玉，幫助蔡家人走出困境、過個好年。

郭信良議長指出，王佐雄里長向議會反映蔡家情形後，議會秘書室就透過區公所了解，得知蔡先生與年邁母親及2個弟弟同住，母親已經78歲，雙眼失明，需要家人照顧；二弟患有癲癇症，之前因摔倒，腦部受到重創，手術後正復健中，也需家人全天照料。蔡先生因為需照顧2名家人，無法外出工作，全家只靠最小的弟弟從事風管工作維持生計，經濟負擔十分沈重。

蔡先生說，照顧母親和兄弟是他應該做的，沒有什麼好抱怨，但他希望自己也能出門工作賺錢，改善家境，但又無法支付聘請看護的費用，已經向區公所申請救助。2日安南區公所葉誌明區長及承辦人也到蔡家訪視，並邀請燭善善心會一起來幫忙。

郭信良議長表示，蔡先生一家人十分團結，兄弟一起奉養母親，但是因為病魔侵襲，導致全家的經濟狀況越來越不理想，很讓人同情。他呼籲善心民眾及社會團體多加協助，同來關懷蔡先生這樣的邊緣人，讓蔡家能度過此時的難關。

經典Tiffany銀飾手鍊
 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
空姐機上半裸「絲襪破大洞」遭解雇　同事：她叫好大聲
快訊／誤報帳單分期　花旗銀遭罰600萬
「豐年果糖童星」遭捲車底亡　駕駛喊：剎車失靈！檢方調查結果曝
20歲女歌手遭爸爸「暴打2巴掌」！半夜躲警局求保護
快訊／陸軍少校5F墜落亡　原本打算今年退伍
「大咖一線男主持」驚爆性騷：我很大！　她怒還原超噁內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

疫情緊張桃園持續建立完整防護網　已有396醫護解隔離

台鐵瑞芳=猴硐邊坡西正線搶修完畢　2月3日恢復全線雙向通車

善心團體捐52台家電助弱勢...電暖器＋洗衣機＋瓦斯爐＋除濕機

桃園新屋「廣濟堂」捐贈救護車　發揮濟公慈悲濟世精神

就業超前部署　台南就業中心助求職人牛轉人生　

市長黃偉哲慰問警義消　為守護市民24小時全年無休的打火兄弟打氣　

林右昌：基隆夜市不排除重啟人流管制　攤商戴口罩備隔板

防疫優先！靈鷲山無生道場走春禮佛　採「實聯制」登記更安心

台南市議會慰問病困家庭　協助度難關過好年

綠能農電業者捐250萬禮盒　贈家扶親子體驗一日遊

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

調皮橘貓四肢舉高緊貼沙發邊緣　秒變壁虎瘋狂爬行：我還會迴轉

苗栗議員分享超神「水溝停車」片　用不著堆高機！人工示範給你看

3隻地主貓安靜凝視「貴賓的狗」　汪震驚頻頻轉頭：真的在看我...

全台目睹「巨大火球」炸亮夜空　9秒畫面曝！駕駛：跟車一樣大

狗媽媽生產完竟將胎兒「吞下肚」！專家曝原因：為了攝取更多營養

疫情緊張桃園持續建立完整防護網　已有396醫護解隔離

台鐵瑞芳=猴硐邊坡西正線搶修完畢　2月3日恢復全線雙向通車

善心團體捐52台家電助弱勢...電暖器＋洗衣機＋瓦斯爐＋除濕機

桃園新屋「廣濟堂」捐贈救護車　發揮濟公慈悲濟世精神

就業超前部署　台南就業中心助求職人牛轉人生　

市長黃偉哲慰問警義消　為守護市民24小時全年無休的打火兄弟打氣　

林右昌：基隆夜市不排除重啟人流管制　攤商戴口罩備隔板

防疫優先！靈鷲山無生道場走春禮佛　採「實聯制」登記更安心

台南市議會慰問病困家庭　協助度難關過好年

綠能農電業者捐250萬禮盒　贈家扶親子體驗一日遊

2隻拉拉「委屈擠一床」！網見「隔壁亮點」笑翻：天使就是這樣

寵物雲商城「新春加碼」四大專區限時開放　福袋、乾乾、零食、用品4折起

布林肯稱美會為港人「敞開大門」　陸：錯誤言行應反思糾正

馬3借無照男肇事6死　車主倒大楣了！民事賠償躲不掉

工作人員開女生身體玩笑　鍾瑶怒制止：言語性騷擾更可怕

「飛鼠號」失聯8天今傳好消息　中央大學：訊號接收成功

國寶計劃建造養生村 北海福座彌陀聖像開光啟用

北富銀、永豐銀系統卡關　金管會：問題已排除！

年度盛事「暴雪嘉年華」2月底線上登場　 歡慶30週年全程免費看

韓國歐巴「肛門篩檢」慘哭進中國！怒向北京大使館抗議：根本國恥

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

地方熱門新聞

10元飽覽海景　多良車站首日收一萬五

南台灣假鈔流竄！大鈔找零竟給假百元

桃備援管線通水　解竹科缺水危機　

春節連假　桃園那些醫院有急、門診？

基隆敬軍贈春節加菜金　林右昌感謝國軍

年前交通大執法　內埔警加強7大違規取締

雲霧中的蒜頭大橋超美！攝影師等了1周

基隆新任秘書長、產發、交通處長佈達

婦迷途一整日　市民卡查出身份助返家

桃竹備援管線工程通水　帶動企業投資

二兒子苦撐照顧失能老母14年

基隆中山一路　迴轉車道改最外側車道

李啟維：市府汰換行道樹要有配套

西螺福興宮Q版太平媽口罩萌樣曝

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜春聯被網拍　柯：可湊競選經費

高嘉瑜春聯被網拍　柯：可湊競選經費

農曆春節即將到來，政治人物紛紛推出春聯、紅包袋等小物行銷自己；不過「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜免費發放的春聯，卻被民眾放上網路販售440元，然而台北市長柯文哲的春聯卻只賣100元。對此，柯文哲2日笑說，高嘉瑜可以湊競選經費了。

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

東森購物大爆發　王令麟：1月獲利翻倍漲

東森購物大爆發　王令麟：1月獲利翻倍漲

格殺台南「殯葬少東」百人前槍抵頭行刑

格殺台南「殯葬少東」百人前槍抵頭行刑

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

關鍵字：

台南市議會慰問病困家庭過年

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

即／台南重大車禍　6人已無生命跡象

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

雞排妹直接公布「尾牙廠商名稱」

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

評價51歲周傳雄？22歲女歌手反擊了

遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明：秉持本份、潔身自愛

台南車禍最後畫面曝　6人慘死

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

小鐘爆氣「詹惟中當我飯局妹」錄影大吵

3對情侶遊墾丁亡！女高中生爸：本就反對談戀愛

他9歲停止發育！和愛妻合影遭諷「母子」

更多

最夯影音

更多
沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來
外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面