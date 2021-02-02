又辱了！《咒術迴戰》「神風」術式陷辱韓爭議

去年 10 月開始放送的人氣動漫《咒術迴戰》靠著熱血的戰鬥以及獨特世界觀獲得廣大好評，人氣也隨著動畫化後快速飆升，更有許多日本網友將其視為《鬼滅之刃》的後繼接班人，可說是近期人氣最高的動畫作品。不過隨著討論度的逐漸升高，《咒術迴戰》也逐漸受到了一些網友的「作品檢核」，前陣子才在中國引發抄襲風波的事情，如今《咒術迴戰》竟再度引發了「辱韓爭議」，目前在韓國網路上遭到炎上，也讓不少台灣網友感嘆「《咒術迴戰》最近真的該去拜拜一下了」。

（以下包含漫畫版劇情，請大家斟酌觀看）

在漫畫第 12 卷中，東京咒術高專的一級咒術師「冥冥」終於施展了她的術式，名為「神風」的術式不但能夠操作咒力較低的「烏鴉」，更能使其衝向敵人進行「自殺式攻擊」，不論是名字或是效果都與日本二戰時曾編制的「神風特攻隊」如出一轍。「神風特攻隊」當年是一支可怕的飛行部隊，部隊中的駕駛除了一般的武裝攻擊外，更會以飛機作為人肉炸彈直接攻擊對方重大設施，當年在美日戰爭中帶給美軍不少傷害。

而如此有根據的招式也造到不少韓國網友批評，甚至在事件爆發的當天便登上韓國的熱搜第一，不少韓國網友除了號召抵制外，更連不少二創作家都紛紛下架了自己的作品，風波至今仍持續延燒當中。不過台灣 PTT 網友對此則感到相當不解，因為「神風特攻隊」當年的攻擊對象根本不是「韓國」，而是「美國」！不少台灣網友也在討論下嘲諷：「韓國什麼時候也向某國一樣這麼敏感」、「我剛還以為我看錯，原來真的是辱韓XDD」、「美國都沒叫了，你韓國喊什麼燒」，雖然這次芥見老師的招式的確就是源自「神風特攻隊」，但似乎還真的找不到什麼「辱韓」的問題，只能說聲「老師，你真的辛苦了」。

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