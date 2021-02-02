老公約好友去「7」！她好奇求解暗號祕密...下秒臉綠了

▲原PO發現老公和好友相約去「7」。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

男人間聊天常會存在一些暗號，是只有彼此才懂的祕密。一名女網友日前發文表示，她之前看到老公和朋友相約去「7」，但卻不明白「7」的意思，所以便向廣大網友求解，「彰化市有什麼『7』的代稱嗎？」貼文曝光後，立刻引發熱議，還有網友回應，「八成就是找妻辣（七仔）啊」、「小7也有可能啊」。

這名女網友在臉書粉專「靠北老公2.0」上發文表示，她日前無意間看到老公和好友的聊天紀錄，發現雙方相約去「7」；原PO當時心想，那應該是男人間的祕密代號，不過出於好奇，所以還是問了老公「7」所代表的意思。

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然而，老公並沒有正面回應，只說那是「好玩的，沒什麼」，並要求老婆別亂想，他不會做對不起對方的事情。聽完這番回覆，原PO還是覺得很奇怪，因此決定向廣大網友求解，「彰化市有什麼『7』的代稱嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「彰化隔壁，台中海7」、「個工指油壓援交，還蠻有名氣的」、「彰化有個777會館，但應該不會是這個，可是絕對脫不了女人，因為七辣」、「7車旅館」、「大概是7號公車」、「一定是7-11」、「可能要去BMW買一台大7給你驚喜啦」、「按摩店小姐編號7啦」、「有暗號代表有問題」、「騎」、「777連線」。