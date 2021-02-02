偷走4星飯店「半卷衛生紙」！ 女員工被罰搜身...委屈吞藥自殺

▲清潔工拿走飯店洗手間半卷衛生紙遭罰，想不開服藥自殺。（圖／翻攝自微博）



記者陳致平／綜合報導

中國安徽合肥市一名女姓清潔工在當地一間四星級飯店工作，日前因擅自拿走員工專用洗手間內的半卷衛生紙遭飯店指控偷竊，主管不但揚言要罰款處分、還要將她開除。這名清潔工因不甘受辱，覺得自己的一世清白毀於一旦，隔天便在員工宿舍內吞藥自殺。

根據安徽網報導，這名蒯姓女員工1年前到曙光薇飯店任洗碗清潔工，每月薪水微薄，今年1月底蒯姓女子使用員工廁所後，想起宿舍的衛生紙用完了，就隨手將剩下的半卷衛生紙收進口袋、打算帶回自己宿舍使用。

▲蒯姓女子表示，為了方便起見，其他員工也會拿走洗手間的衛生紙。（圖／達志／示意圖）

飯店主管得知蒯姓女子的不當行為，指控她偷竊，當下還要求搜身。蒯姓女子則是解釋道，飯店會發放衛生紙等用品供員工使用，但沒有那麼及時，然而他們都在飯店工作、不方便外出，所以員工常常會這麼做。

事發後，蒯姓女子情緒不穩，傳了一封簡訊向女兒表示自己心情不太好，家人發現事情不對勁，連忙趕往飯店，卻在途中就接到飯店通知「蒯姓女子吞藥自殺」，幸好及時發現，目前仍在醫院接受治療。

蒯姓女子的家人受訪時表示，飯店主管認為這是竊盜行為應當要罰款，並要她「不用再去上班了」，蒯女事發當晚哭了一整夜，「想到自己清清白白一輩子，最後因為半卷衛生紙沒臉見人」而心有不甘，雖然家人不斷安慰，但她卻服藥自殺。

蒯女的家人認為，「就算是員工犯了錯誤，但人在飯店出事，飯店應該要承擔一定的義務」，目前飯店不願意負擔醫療費用，讓他們相當不滿。對此，業者解釋道，已經針對意外處理方式和家屬進行溝通，集團也有法務部門，對於家屬的言論並不認同，其他方面暫不發表任何意見。

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