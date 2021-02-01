　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5寶爸女兒沒上學...竟是他爬不起來！喊話前雇主：願意接受50K工作

▲▼五寶爸。（圖／資料照）

▲五寶爸爭議不斷。（圖／資料照）

地方中心／台中報導

台中五寶爸爭議不斷，在網路上引起不少網友討論。據了解，5寶爸的5名小孩都是由夫妻二人自己帶，僅有老大短暫上過幼兒園。另外，5寶爸的么兒日前又因洗澡燙傷住院，而其雇主聽聞之後表示，願意為5寶爸引介一份50K的工作。對此，五寶爸則回應，十分願意接受這份工作。

台中江姓5寶爸爭議不斷，日前又爆出他的妻子幫小兒子、年僅7個月大的男嬰洗澡時，將人留在洗手台，但未注意到當時已經轉成熱水，造成兒子因此全身30%燙傷，住進加護病房。據了解，目前男嬰剛植皮完，仍在加護病房觀察中。

此外，5寶爸家中的5個小孩有4個因為長期待在家中，缺乏刺激與學習，因此出現語言、表達遲緩的現象。對此，社會局表示，江家五個小孩分別是7個月，2歲、3歲、4歲以及5歲，五個孩子都由五寶爸夫妻自己帶，其中，老大曾短暫上過幼兒園，但因江父爬不起來送孩子上學所以中斷。另外，社會局目前已經請早療老師介入，協助輔導這4名孩子。

另外，5寶爸今年1月11日原本剛到洗車場工作，準備日夜兼兩份工作養家，不過16日就向洗車場老闆提辭呈。洗車場老闆表示，能理解也體諒江男的難處，只希望對方能對孩子負責。另外，曾對5寶爸有恩的一名陳姓前雇主日前也表示，願意幫其引介月新50K的工作，希望他可以重新做人，而5寶爸得知後則回應，十分願意接受這份工作

►我沒有遲到，是時間遲到了

【更多新聞】

進房30分鐘後...辣妹緊貼耳邊「要不要用嘴」！內褲脫到一半出事

2男1女跑成大公園玩3P...長椅激戰到溜滑梯！深夜「瘋狂合體」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
北台灣明轉冷　下波變天時間點出爐
5寶爸女兒沒上學...竟是他爬不起來！喊話前雇主：願接受50
他9歲停止發育！36歲和妻合影遭諷「母子」　現況逆襲眾人
春節擬祭人潮總量管制　國內6大樂園上限出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高嘉瑜也去過還PO文推廣！「沒柑橘採仍收費」果園主人竟暴打遊客

5寶爸女兒沒上學...竟是他爬不起來！喊話前雇主：願意接受50K工作

中市警分局長大隊長交接　盧秀燕：治安六都名列前茅「好還要更好」

4歲女童遭巴頭…施虐師開心打卡「好幸福」　母哽咽：我有多崩潰？

口袋藏套套…正宮抓包外遇！他竟咒：願妳癌症痛苦死去　法官怒了

潘懷宗涉詐助理費...200萬交保！士林地檢今提出抗告

館長槍擊案內幕》黃國昌：「99通電話」事務所律師早與寶和會往來

奪命瞬間曝！恐怖水泥車「輾斃男騎士」肇逃　行車畫面竟離奇消失

獨／廂型車頂綁「3大包+塑膠椅」上國道　目擊駕駛驚呆

為奪經營權…富商率眾持槍包圍紡織老董！對手14年後抖真相　下場慘

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

苗栗55歲竊盜犯「為躲警方追緝」　用塑膠布搭屋！彷彿現代魯賓遜

出獄不到一個月！男掛贓牌載友　濱海狂飆「失控撞車」噴飛雙亡

劉以豪捧秦嵐臉頰霸氣吻　女方親手腹肌擦藥...網友：太曖昧！！

高嘉瑜也去過還PO文推廣！「沒柑橘採仍收費」果園主人竟暴打遊客

5寶爸女兒沒上學...竟是他爬不起來！喊話前雇主：願意接受50K工作

中市警分局長大隊長交接　盧秀燕：治安六都名列前茅「好還要更好」

4歲女童遭巴頭…施虐師開心打卡「好幸福」　母哽咽：我有多崩潰？

口袋藏套套…正宮抓包外遇！他竟咒：願妳癌症痛苦死去　法官怒了

潘懷宗涉詐助理費...200萬交保！士林地檢今提出抗告

館長槍擊案內幕》黃國昌：「99通電話」事務所律師早與寶和會往來

奪命瞬間曝！恐怖水泥車「輾斃男騎士」肇逃　行車畫面竟離奇消失

獨／廂型車頂綁「3大包+塑膠椅」上國道　目擊駕駛驚呆

為奪經營權…富商率眾持槍包圍紡織老董！對手14年後抖真相　下場慘

保養品塗多不一定好！皮膚科醫師推「3步驟極簡護膚法」

成大系統系造就船艦工程人才　為國艦國造奠基

高雄阿蓮肉鵝場爆「H5N2亞型高病原性」禽流感　500隻全撲殺

高嘉瑜也去過還PO文推廣！「沒柑橘採仍收費」果園主人竟暴打遊客

山東染疫奶棗4.5噸流入市面　線上平台銷售分布25省

孫燕姿疫情每週約會老公！　聞三寶進度笑喊：知道我幾歲了嗎？

嬰高燒吃抗生素！母憂抗藥性「不敢停」　醫曝濫用2下場：無助病情

新春「犬貓用品下殺周」4折優惠！　貓砂、尿墊、飲水機、抓板通通有

住幾樓馬路噪音小？他3樓「說話用喊的」崩潰　網點真相安慰

過年讓汪星人吃「啃得雞」！　蒸煮綿綿雞腿特價59元柔嫩又多汁

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

社會熱門新聞

139死亡彎道逆撞！23男載16歲女過彎摔車

即／墾丁晚間驚傳火警！福容飯店回應

5寶爸4個孩子發展遲緩！早療師本周進駐輔導

情侶雙載男遭水泥車狠輾亡　警竟嗆：看到大車不閃？

5寶爸前雇主喊話再幫：肯吃苦保障底薪5萬

高中女「傳裸照救人」慘淪慾女！狼友狂肉搜崩潰

兒時玩伴一通電話　他「轉交包裹」從大老闆變流亡逃犯

Uber司機恐攻酒駕撞死女騎士　殺人罪重判定讞

網路釣魚偷帳密　3天21人被害「捲300萬」

轎車自撞2死！儀表板時速停在100　他最後PO文曝光

奪命瞬間曝！恐怖水泥車輾斃男騎士

福生三號起火　船長、船員竟遭行刑式槍決！綁屍丟海

果園看得到採不到！業者遊客6人開打

疑妻外遇裝GPS跟蹤　夫驚見竹科女

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

《全明星》第二季名單曝光　網狂讚「顏值超高」

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

139死亡彎道逆撞！23男載16歲女過彎摔車

韓綜讚台灣防疫模範國！孝淵曝台南狀況

老公死黨喝喜酒只包2600　台北人妻逼絕交

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

更多

最夯影音

更多
高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢
用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面