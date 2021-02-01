5寶爸女兒沒上學...竟是他爬不起來！喊話前雇主：願意接受50K工作

▲五寶爸爭議不斷。（圖／資料照）

地方中心／台中報導

台中五寶爸爭議不斷，在網路上引起不少網友討論。據了解，5寶爸的5名小孩都是由夫妻二人自己帶，僅有老大短暫上過幼兒園。另外，5寶爸的么兒日前又因洗澡燙傷住院，而其雇主聽聞之後表示，願意為5寶爸引介一份50K的工作。對此，五寶爸則回應，十分願意接受這份工作。

台中江姓5寶爸爭議不斷，日前又爆出他的妻子幫小兒子、年僅7個月大的男嬰洗澡時，將人留在洗手台，但未注意到當時已經轉成熱水，造成兒子因此全身30%燙傷，住進加護病房。據了解，目前男嬰剛植皮完，仍在加護病房觀察中。

此外，5寶爸家中的5個小孩有4個因為長期待在家中，缺乏刺激與學習，因此出現語言、表達遲緩的現象。對此，社會局表示，江家五個小孩分別是7個月，2歲、3歲、4歲以及5歲，五個孩子都由五寶爸夫妻自己帶，其中，老大曾短暫上過幼兒園，但因江父爬不起來送孩子上學所以中斷。另外，社會局目前已經請早療老師介入，協助輔導這4名孩子。

另外，5寶爸今年1月11日原本剛到洗車場工作，準備日夜兼兩份工作養家，不過16日就向洗車場老闆提辭呈。洗車場老闆表示，能理解也體諒江男的難處，只希望對方能對孩子負責。另外，曾對5寶爸有恩的一名陳姓前雇主日前也表示，願意幫其引介月新50K的工作，希望他可以重新做人，而5寶爸得知後則回應，十分願意接受這份工作

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