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社會 社會焦點 保障人權

智商151數學天后給學生吃剩菜！炫專收薇閣　暗示家長送香奈兒包

▲▼亞洲小學生、教室。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲廖姓女子經營補習班，卻給學生吃隔夜剩菜，還暗示家長送香奈兒包，家長不滿想替子女退班，卻挨告損害名譽。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

某補習班學生的家長指控，廖姓班主任自稱智商151、數學天后，還對外宣稱，專收私立薇閣學校學生，卻指示非法外勞混攪隔夜菜提供給學生吃，而廖女甚至還暗示，「高中部家長為了感謝我讓孩子考上好大學而送香奈兒包」，讓學生家長感到不滿，決定讓孩子退班。對此，廖女提告求償，並要求家長道歉，而一審判家長須賠償廖女23萬元，並張貼道歉啟事，但二審逆轉，判家長無罪，可上訴。

廖女提告主張，她在北市經營補習班，並擔任班主任，但阮姓夫妻及曾姓家長為了替子女辦理退班，竟在補習班門口誣指她，「號稱是薇閣出身的，一天到晚收家長的禮，收家長的香奈兒包包，收家長的人蔘雞精。」、「妳要請非法外傭做隔夜的東西沒有關係，妳可以跟我們說，如果我不能接受，我們自己帶便當，而不是用門禁把家長檔在外面」等，讓她覺得名譽受損，憤而提告求償。

對此，家長們表示，他們替子女報名補習班，但子女卻回家說，廖女有聘請非法外勞負責學員餐盒，且還指示外勞，「妳就把今天這個剩下的菜、明天加上一個什麼菜還是雞肉炒一炒，又變成了另外一道菜這樣就可以了。」讓子女聽了不敢繼續在補習班用餐。

家長還指控，廖女曾多次對其他家長表示，她指導的高中部學生成績優異，考上好大學，家長為了感謝她，還送她香奈兒包包謝恩，明顯是在暗示讀國小部及幼兒園部的家長應比照辦理。

此外，家長還自行到台北市政府教育局網頁查詢補習班是否合法立案，竟發現教育部並未核准立案，且也沒有通過消防安檢，因此決定替子女退班。另外，廖女還企圖透過結識薇閣學生家長及人脈，推銷金額動則500萬、1000萬元的高額保單，讓家長們飽受人情壓力及困擾。

一審法官審理後，判3名家長須賠償廖女23萬元，並需張貼道歉啟事。家長不服提出上訴，二審法官調查，學生返家所說的話，並非無憑無據，而至於香奈兒包的部分，廖女曾傳訊，「收家長的香奈兒包包、收家長的人蔘雞精」這也非虛構，家長因此認為是暗示，也並非憑空捏造，難以認定家長是故意損害廖女名義。

法官還查出，廖女多次與學生家長聊保險，且保險公司更曾在2019年6月間以「擅自利用話術或其他方式進行不當陳述、承諾或保證為招攬行為者」為由，將廖女停職，二審法官認為，家長所述並非杜撰，因此撤銷一審原判，改判家長免賠，也不須張貼道歉啟事。

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