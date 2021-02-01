口袋藏套套…正宮抓包外遇！他竟咒：願妳癌症痛苦死去　法官怒了





▲正宮發現人夫口袋中的套套，驚覺自己遭到背叛怒告，沒想到對方竟傳訊羞辱，法官判賠35萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

人夫阿宏（化名）與女子小君（化名）發生婚外情，多次上摩鐵開房間，阿宏還多次傳送「鳥照」給小君。某次，正宮發現阿宏外套口袋中的保險套及入住摩鐵發票，氣得一狀告上法院。一審法官審理後，僅判賠10萬元，正宮再提上訴。沒想到，阿宏竟為此傳訊羞辱，「貪心不得好死」，甚至詛咒「希望妳癌症痛苦的死去」，因此惹怒法官，最終改判賠35萬元確定。

正宮指控，她與阿宏結婚多年，但阿宏卻與小君發生婚外情，自2017年間至2019年間，多次在外發生性行為，其中2019年6月間跑到台中某摩鐵開房間，甚至還傳送下體照給小君。直到同年7月間，她在阿宏外套口袋中發現保險套及摩鐵發票後，才知道自己遭到背叛，心碎對阿宏及小君提告求償100萬元。

對此，阿宏及小君均否認姦情，辯稱2人只是聊天的朋友等，不被法官採信，但最終僅判2人應賠償正宮10萬元。

正宮事後不服提出上訴，但沒想到，阿宏竟傳訊羞辱，「被我說中，貪心拿不到錢，100變10爽啦」、「爽啦100萬賠10萬，還想拿100萬去買房子，妳去吃屎吧」，甚至詛咒，「貪心不得好死了，我有生之年，希望妳癌症痛苦的死去…」。

二審法官審理時，阿宏還辯稱，下體照是他隨便從網路上抓的，不小心誤傳給小君，但法官認為，照片背景明顯就是阿宏住處，阿宏明顯說謊，且他事後毫無悔意，也沒有對正宮有絲毫的愧疚，還傳訊羞辱，正宮勢必會因此增添怨懟及憤恨不平的情緒，加深其痛苦，法官最後撤銷一審原判，改判阿宏與小君須連帶賠償35萬元。全案確定。

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