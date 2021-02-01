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社會 社會焦點 保障人權

為奪經營權…富商率眾持槍包圍紡織老董！對手14年後抖真相　下場慘

▲▼打架，傷害罪，傷害致死，拳頭，手。（圖／Pixabay）

▲富商為了經營權問題，竟率眾持槍逼迫紡織老董，法官判刑3個月。（示意圖／Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

南璋前董座陳萬添日前被指控，動手毆打南璋前總經理陳凌峰，對此，南璋還發聲明駁斥。然而，事件還沒告一段落，卻有傳出，陳萬添為了中福公司經營權的問題，竟率領近10人持槍威逼中福老闆黃安中。案情曝光後，陳萬添被判刑3個月，得易科罰金9萬元。

判決指出，陳萬添經友人介紹，收購經營不善的紡織公司中福振業（簡稱中福公司）的大量股票，想取得中福公司的經營權，但卻因故沒有得到經營權，於是要求中福老闆黃安中買回他所買的股票，但遭到拒絕，陳萬添於是找來了友人李福褘等近10人持槍威逼黃安中。後因李福褘與陳萬添鬧翻，決定出來自首，全案才因此曝光。

李福褘表示，中福公司2006、2007年因經營不善需要資金，陳萬添於是以金主身分說要挹注資金，並與黃安中協商購買股票，但因黃安中不願意交出經營權，陳萬添因此覺得被騙，於是說要有人扮演壞人嚇嚇黃安中，要黃安中買回其手中的股票。

計畫完後，陳萬添等人2007年8月間將黃安中約出，前往陳萬添在台北市北投區的「柏泰園」招待會所。李福褘表示，「那裡是一間很大的客廳，旁邊有一個小暗房，裡面有槍，我們進去的人就按照陳萬添指示去拿順手的槍，沒拿到槍的人就在旁邊助長聲勢，我們等1個暗號，就是有人罵黃安中三字經，我們聽到就要衝出去，並拿著槍敲黃安中的頭」等包圍、威逼黃安中。

對此，黃安中也出面證稱，陳萬添等人將他約出談判，但過程不太愉快，接著就有一群人衝出來拿槍對著他等。

不過，法院審理期間，陳萬添辯稱，李福褘因與他有多起訴訟案件，而心生不滿，為了陷他入罪，才虛構這些證詞自首。陳萬添表示，如果他要這麼大陣仗威逼黃安中，後續為何不繼續做，這明顯有違常理，強調李福褘及黃安中所述不實，否認犯罪。

然而，法院審理時，黃安中曾表示，自己年事已高、身體微恙，擔心陳萬添將來對他怎麼樣，或是尋仇等，不願再與陳萬添有何牽扯。法官因此認為，黃安中如此消極、被動的態度，不像是與李福褘串通好要誣陷陳萬添，因此採信其說法，再者，其證詞也與李福褘說法大致相符，法官認定陳萬添涉犯強制未遂罪，最終將他判刑3個月，得易科罰金9萬元。李福褘的部分，則也依強制未遂罪判拘役50日，得易科罰金5萬元。全案可上訴。

據悉，陳萬添過去曾多次登上媒體版面，2008年間因為公司經營虧損而大量資遣員工，該給的資遣費也跳票，而遭到勞委會限制出境，事後他為了解決勞資爭議，砸了4億元，才換回限制出境限制。

豈料，勞資爭議才告一段落，又因其兒子的潑糞事件而遭起底；而最近一次登上媒體版面則是與南璋前總經理陳凌峰的糾紛，陳凌峰指控，他與陳萬添相約談清財務，卻遭到對方爆打。對此，南璋公司還發出聲明，嚴正駁斥陳凌峰指控。

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