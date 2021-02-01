高中女「傳裸照救人」慘淪慾女！引狼友肉搜崩潰　渣男重判7年半

▲林男拿婷婷裸照上網聊色，甚至暴露真實個資，害婷婷被狼友們肉搜、崩潰提告。（示意圖／123RF）

記者羅志華／台北報導

林姓男子於2017年間，參加Cosplay活動認識女高中生婷婷（化名），在得知她被網友騷擾後，竟設局騙她拍下裸照，更拿她的裸照上交友軟體，假扮妹子與網友聊色，甚至稱「如果找到我，就直接強姦我吧」，直到婷婷遭多名網友騷擾，才驚覺身分遭林男冒用；北院日前判林男7年6月徒刑。

林男得知婷婷被遭擾後，表示可幫忙揪出犯人，但他不僅沒去找人，反倒編出個因為找人、被黑道威脅的故事，向婷婷求救稱「只有傳裸照才能救他」，又另創大哥「文慎」的臉書假帳號，一人分飾二角，把婷婷騙得團團轉。

婷婷不捨林男為幫自己遇險，趁著打工時到廁所，含淚依「文慎」指定的姿勢，撫摸胸部、下體拍裸照傳給對方；林男得逞後，竟將婷婷的裸照上傳交友軟體，自介「希望能遇到會文愛的哥哥，妹子要聊甚麼都可以！」，果然吸引廣大「狼友」上門情慾交流，內容包含師生、學姊學弟等角色扮演，林男除藉此聊色大滿足外，也享受被眾男追求的愉悅。

林男為求反串逼真，甚至連婷婷的真實臉書帳號、就讀學校、打工場所等個資都告知，直到「狼友」們找上婷婷，還提出與林男聊色的內容企圖「相認」，才讓婷婷驚覺遭林男設計，情緒崩潰下報警求援。

林男於審理中一度否認犯罪，除辯稱不知婷婷年紀外，還指稱裸照是合成照，卻被對話紀錄打臉，「可是這感覺就是你自拍耶」、婷婷也回覆「有些不是P的」，顯見林男很清楚，婷婷是自拍裸照，北院依《兒童及少年性剝削條例》、違反《個資法》等罪，判林男7年6月徒刑。

我沒有遲到，是時間遲到了！

