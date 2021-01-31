快訊／趙少康申請回國民黨　江啟臣證實：藍營再次團結

▲資深媒體人趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／台北報導

外傳資深媒體人趙少康即將「重返國民黨」。對此，國民黨主席江啟臣證實，已經收到趙少康的回復黨籍申請，很快將進入正式程序。

江啟臣表示，國民黨此刻相對艱困，以趙少康的聲望和歷練，能回到國民黨大家庭，大家自然非常歡迎，對藍營也是團結和加分的。

外界揣測，趙少康重回國民黨，意在競選黨主席。不過，依照黨內現行規定，必須回復黨籍滿1年，並且具備中評委或中央委員身分才符合資格。

據了解，趙少康2月1日上午10點10分將出面說明。