中美首次遞出「防疫橄欖枝」　陸媒：鍾南山與福奇3月會面

▲中國工程院院士鍾南山透露將與美國傳染病專家福奇會面（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

世衛專家組還在武漢考察疫情相關行程，大陸官媒中國國際電視台（CGTN）記者團今（31日）最新消息指出，大陸工程院院士鍾南山親自透露，「三月要和美國傳染病專家福奇會面。」至於，時間、地點，以何種形式會面，尚未有進一步消息。不過，外界認為，這是繼川普時代結束後，中美之間放下爭議，為了防疫，彼此難得跨出友善的一大步。

▼美國傳染病專家安東尼•福奇(Anthony Fauci) 傳出3月將與鍾南山會面。（圖／路透社）

當今世界各國爭相打疫苗，隨著拜登上台後，重新調整美國的防疫政策，國內疫情何時到拐點，也引起外界高度關注。《澎湃新聞》引述中國國際電視台（CGTN）記者團最新消息指出，鍾南山表示，現階段美國的復工與嚴管存在矛盾，並稱「美國（疫情）如果出現拐點，對全世界是個大喜訊。」

全球感染新冠肺炎人數已經達到1億，鍾南山今出席廣州活動也表示，目前發病率最高的國家，一個是美國，一個是俄羅斯，一個是印度、巴西、南非以及歐洲、英國。目前，美國跟俄羅斯兩個國家還在高位，其他國家開始有一些下降，因為每個國家都採用了比較強烈的措施。

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

鍾南山認為，隨著更多國家開始打疫苗，無論療效高還是低，肯定有效。目前，大陸有兩個疫苗是正式，還有好幾個在臨床三期觀察。隨著打疫苗的數量越來越多，病患症狀會慢慢改善。

談到疫苗產生抗體過程，鍾南山樂觀看大的說，大概需要30-35天，才會產生比較明顯的保護作用。「在積極的增加疫苗的情況下，積極的管控的情況下。大概3月份以後，我認為會開始有下降。」

另外，據港媒《明報》消息指出，世衛專家組今展開武漢第3日行程，上午在大批政府人員與醫務代表陪同下到白沙洲市場考察，主要了解當地針對冷凍食品的操作要求。白沙洲市場是當地最大的菜市場，在武漢封城兩個多月期間作為食品配送中心，去年因疫情封城期間持續營業。