部桃群聚要做「抗原」檢測？ 陳時中：2/4做最後檢討

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院已累計19例本土確診，其中案863護理師一家7口有6人確診、1例死亡。指揮官陳時中表示，目前院內已多次消毒，2/4會做最後清理，目前有2262人，會請部桃提出計畫，也會討論是否需要做抗原檢測。

指揮中心30日公布新增4例本土病例，其中3例為案863護理師的女兒（案909）、公公（案910）和婆婆（案907），其中婆婆不幸死亡。3例為案863同住家人（案907、909、910），研判與案863、864、865為一起家庭群聚案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外界質疑如果當時面對疫情更嚴謹一點，是否就不會有後續感染？對此，陳時中表示，有根據案838和案839染疫途徑研判，所以做基本區域，防疫都是滾動式進行，專家根據疫情狀況做規劃，疫情間都是隨時做滾動式修改。

針對部桃感染事件，也有人認為是否要做抗原？陳時中表示，會在2/4做整體檢討，目前醫院裡面驗出得都是陰性，是好情形，是否要做抗原檢測，會請專家討論。

【你可能也想看】

►部桃風暴擴大隔離人數達4213人 醫院已有340人解除隔離

►快訊／部桃綜合大樓「318人採檢結果」出爐！

►案889、908「候診區坐很近」 案908「4名接觸者」採檢陰性！



►談案863全家群聚 陳時中盼各界：別對他們增加有形無形的壓力

►曾去九份阿妹茶樓、大溪老街 案908詳細足跡曝光！

►美眾議員打2劑輝瑞疫苗「仍確診新冠」 指揮中心曝可能原因！



►平鎮某醫院「候診坐前後排染疫」 陳時中：嚴格定義不算院內感染

►「立百病毒」致死率75％！爆恐成下波大流行 指揮中心回應了

►平鎮某醫院也做環境採檢 陳時中曝光清消、採檢SOP



►廈門新增一例台灣輸入確診是50多歲婦人 指揮中心至今還沒聯絡上

►歐洲疫苗禁出口「台灣休想拿到」 陳時中坦言：有聽說交貨量不足