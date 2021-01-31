潛入女大生房間...男室友見她倒床熟睡！秒衝上前「撫摸3次」

▲阿傑偷偷潛入小花房間，並伸手猥褻對方。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名男大生「阿傑」（化名）與一對姊妹均在桃園某處租房，但他日前卻偷偷潛入妹妹的房間內，接著又趁對方睡著時，偷偷伸出狼爪，行徑相當誇張。對此，桃園地院審理後，依法判其拘役50日、有期徒刑6月，均得易科罰金。

判決指出，阿傑與女子「小花」（化名）同為桃園某租屋處之房客，但他於日前某日，卻基於無故侵入住宅之犯意，以徒手轉動門把之方式，潛入小花的房間之中，看到小花正在熟睡，竟另基於乘機猥褻之犯意，趁對方熟睡而不知抗拒之際，接連以手撫摸對方臀部3次。

惡劣的行徑曝光後，阿傑於警詢、檢察官偵查、法院審理期間均坦承犯行，且又有小花、小花姊姊的證述、學校性別平等教育委員會的調查報告、現場照片等可佐證，因此其犯行勘以認定。

對此，法官認為，阿傑利用跟小花同租一層公寓之機會，侵入對方房間，又逞一己私慾，朝小花進行猥褻行為，妨害對方的身體自主權，並造成對方心裡創傷，所為極其不該。考量他犯後一貫坦承犯行之態度、犯罪動機、目的、手段、所生危害、犯罪時與小花同為大學在學等一切情狀之後，依法給予判刑。

對此，桃園地院審理後，依犯侵入住宅罪，判處阿傑拘役50日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日；又犯乘機猥褻罪，處以有期徒刑6月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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