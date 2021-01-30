公鬥雞配母土雞變「健康雞」　專家：低膽固醇、脂肪和低熱量

▲鬥雞母。（圖／農委會畜產試驗所提供）



記者許展溢／台北報導

隨國人飲食習慣改變，雞肉消費量逐年提高，農業委員會畜產試驗所和花蓮種畜繁殖場經多年選育，育成品質優良的鬥雞母（即肉用雜交鬥雞的俗稱），並命名為「Gaea健康雞」，且低膽固醇、低脂肪和低熱量。

試驗所表示，這是針對公鬥雞與母土雞等兩雞群的上市體重整齊度、生長速度及肉質適口性等特徵進行多年的選育，目前鬥雞母上市整齊度已有所改善，成熟體重亦略增至1.7-2.3公斤，儼然成為現代家庭消費的新選擇。

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▲鬥雞公。（圖／農委會畜產試驗所提供）



試驗所進一步說明，鬥雞母是以公鬥雞與母土雞配種後所孵化之後代，並以穩定的飼料配方與標準化的作業流程所飼養而成。依據農委會109年底畜牧統計第2季報顯示，全台肉用鬥雞飼養戶計205家，飼養量為392,490隻，花東地區則是飼養肉用鬥雞的重要地方。花蓮種畜繁殖場經長久時間選育育成健康且肉質鮮美的鬥雞母，目前已完成種禽品種育成技術轉移，並命名為Gaea健康雞，未來民眾可在市面上購買相關產品。

至於口感及風味，花蓮種畜繁殖場指出，利用獨特的雞隻品種、標準化的飼養過程以及在飼料中添加有機香草複合配方，讓雞肉富含水分、彈牙多汁。Gaea健康雞有低膽固醇、低脂肪和低熱量的特性，符合現代人追求健康又美味的概念。