9縣市今晚探10度！下周「這天以外」都放晴　過年天氣出爐

▲今晚低溫下探10度。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫較低，中央氣象局表示，今晚到明晨受到輻射冷卻影響，西半部空曠地區、近山區平地可能出現10度以下低溫，台南以北、宜蘭低溫約11到14度，明日起冷氣團減弱，各地恢復多雲到晴天氣型態，到下周二東北季風南下，氣溫才會再略微降低。

氣象局預報員王品翔表示，明日強烈大陸冷氣團減弱，白天開始氣溫回升，各地恢復多雲到晴天氣型態，北部、東半部高溫約20度、中南部23到24度，溫暖舒適天氣將持續至下周一。

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下周二起東北季風增強，北部、東北部高溫下降至17度，中南部仍約23到24度，且迎風面的北部、東半部有局部短暫陣雨，各地清晨、夜晚低溫約15到16度。

▲氣象局發布低溫特報，9縣市在今晚到明晨有10度以下低溫。（圖／氣象局）

王品翔表示，下周三起東北季風減弱，各地恢復多雲到晴的好天氣，僅東半部有短暫陣雨，預計到周五都仍是溫暖舒適的好天氣。

氣象專家彭啟明於臉書專頁「天氣風險Weather Risk」發文表示，下周二冷空氣強度不強，在過年前這一段期間仍維持過去的預測，屬於略偏暖的冬天特性，甚至過年期間也是類似，不算冷的年節假期，大致上是相當舒服的好天氣，晴天偏暖的時間很多。