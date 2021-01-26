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只為證明「地平說」 　男子簽4年入海軍成優秀水手

▲▼美國海軍尼米茲號（USS Nimitz）航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

▲一名男子為證明地球並不是圓的，竟簽署加入海軍。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

在現今科技發達的時代，「地圓說」是大多數人都認同的主流理論，不過還是有少數人不認同，認為「地球是平的」。一名男子為了證明地球是平的而非圓的，竟特別加入海軍，開始每天在海上藉由船的位置來研究地球究竟是不是平的，沒想到男子最後不僅被打臉，而且還成為了一名優秀的水手。

根據《國際科學》（IFLScience）轉載Reddit的一篇文章報導，一名用戶「TrungusMcTungus」表示他曾在擔任海軍期間認識一個朋友，這名朋友從軍的理由竟只是為了證明「地球是平的」，並每天繪製船的位置、速度以及航向，因為如此一來假如地球並非圓的，那麼船最終行駛的距離與速度就不會與目前的航路相同。

然而，TrungusMcTungus表示這位同袍最後還是被說服了，因為船上一位領導士官給了他一副雙筒望遠鏡，並向他解釋說如果地球是平的，那麼應該就可以看到要前往的目的地，而不是除了海以外什麼都看不到，但遺憾的是，這位同袍為了證明他錯誤的理論，已經簽署了四年的志願役士兵合約，目前還持續在從軍中。

另外，TrungusMcTungus也解釋為什麼這位同袍不選擇用搭乘郵輪這類比較簡單的方式，他表示，因為這名同袍並不相信郵輪上的工作人員，認為他們可能因拿國家的錢做事就不會向他說實話，與其這樣不如真正的成為船員的一份子，親眼證實地球究竟是不是平的。

這名同袍所繪製的航跡圖證明「地平說」並不可能後，也徹底死心了，許多網友看完這則故事後都相當讚賞這名為了證明「地平說」而從軍的海軍對於事實所執著的態度，TrungusMcTungus也在最後補充，目前這名同袍仍在海軍服役，目前除了是一名成功的機械師，同時還是名非常優秀的水手。

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