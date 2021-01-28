　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃暐瀚斷言罷免黃捷「8成不過」…原因有3　關鍵在反對票

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市議員黃捷。（資料照／記者吳世龍攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市2月6日舉行無黨籍市議員罷免黃捷投票，同意罷免黃捷的票數需達7萬2892票，且多於不同意罷免票數才會通過。對此，名嘴黃暐瀚斷言罷免8成不會通過，他也提出3個原因。

黃暐瀚在臉書提出3個原因，包括鳳山綠大於藍、總統蔡英文2度下令，以及綠營決定正面對決。而所謂罷免不過，他指出還分2種，一、罷免票未達標（這叫動能不足）；二、罷免票達標，但反對罷免票，卻更高（代表反制力量有效）。

黃暐瀚認為，說白了，這次的關鍵不在罷免票有多少？而是反對票會多高？如果黃捷罷免案失敗，是因為罷免票未達標，那即使鳳山不成，後續其他的罷免案，也將因地而異，未必跟著失敗，比如台灣基進黨立委陳柏惟。

黃暐瀚提到，若黃捷罷免案失敗，是因為反對票衝高，超過罷免門檻，甚至衝到10萬票，那就證明蔡英文與民進黨的反制動員有效，而目前藍營所推動的割萊委計畫，目標都是綠大於藍的地區，黃捷能救，別的綠委一樣能救，反制票若有十萬，黃捷之後，將無任何萊委，需要擔心。

黃暐瀚還說，「當然，8成不過，還有兩成會過，只要最後黃捷罷免案一旦過關，台中陳柏惟基本上就算已經掰掰」，所以，更值得關注的是反對罷免的票數，這比罷免票數，更具參考價值。

ET快訊
黃芳彥身亡！生前親密「摟抱甜笑女」　親弟曝精彩美國生活
交往3年！女友撒嬌過年紅包「1張台G電」給娘家　未婚夫臉綠
周天成生涯首度闖進年終賽4強　王子維、麟洋也確定晉級
快訊／郎朗愛妻生了！　親曬「寶寶小手」萌照報喜
玖壹壹開餐廳慘遭客訴！　健志氣炸飆罵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「你們讓人民減輕恐懼」　費鴻泰致敬第一線防疫人員

5000人隔離轉折內幕！陳時中自白「我下的命令」　驚見病毒更強更快

黃芳彥身亡！生前親密「摟抱甜笑女」　親弟曝精彩美國生活

快訊／今年頭一遭！共軍今晚再派2架次殲10機擾台

「和平封院」責任歸誰再掀口水　陳時中：這時候大可不必討論　

黃暐瀚斷言罷免黃捷「8成不過」…原因有3　關鍵在反對票

共機連3天每天4架次擾台　今派空警500、運8電偵機、殲10機

破解詐騙「這位先生沒有回應」　內政部提醒這6個關鍵字要小心

王世堅力挺黃捷「質詢是善盡職責」：是韓國瑜準備不充分才有反差

淡水天元宮賞櫻專車停開！　籲遊客防疫優先別上山人擠人

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

「你們讓人民減輕恐懼」　費鴻泰致敬第一線防疫人員

5000人隔離轉折內幕！陳時中自白「我下的命令」　驚見病毒更強更快

黃芳彥身亡！生前親密「摟抱甜笑女」　親弟曝精彩美國生活

快訊／今年頭一遭！共軍今晚再派2架次殲10機擾台

「和平封院」責任歸誰再掀口水　陳時中：這時候大可不必討論　

黃暐瀚斷言罷免黃捷「8成不過」…原因有3　關鍵在反對票

共機連3天每天4架次擾台　今派空警500、運8電偵機、殲10機

破解詐騙「這位先生沒有回應」　內政部提醒這6個關鍵字要小心

王世堅力挺黃捷「質詢是善盡職責」：是韓國瑜準備不充分才有反差

淡水天元宮賞櫻專車停開！　籲遊客防疫優先別上山人擠人

吃火鍋藏「暴肥3關鍵」湯底先踩雷！醫驚揭3口味超可怕

春節醫療不打烊　大林慈濟及長庚醫院任重度級急救責任醫院

「你們讓人民減輕恐懼」　費鴻泰致敬第一線防疫人員

嘉義市春節垃圾收運日期表出爐　初一至初四停止收運

嘉義市鼓勵借閱電子書　防疫提升座位調整梅花座

陽岱鋼結束隔離去球場練習　戴厲害的台灣口罩很透氣

阿沁「2年前被誤解」吐F.I.R.解散內幕！喊話Faye「世紀同台」

誠品書店期間限定店進駐嘉美館 　網美文青必追打卡點

嘉縣呼籲注重勞工權益　春節期間出勤工資加倍發放

5000人隔離轉折內幕！陳時中自白「我下的命令」　驚見病毒更強更快

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

女碩士生綁罷韓黃絲帶　韓粉騷擾：害我沒工作

誰下令和平封院？他翻出2003年新聞

柯文哲：歷史會記載「還好台北市長是醫生」

總統FB挺「這位先生」反擊國台辦！名嘴揭真相

柯文哲：以後叫國台辦「那個機關」

柯回擊蘇：他喜歡宣布就給他宣布

台北若「1000例本土確診」將停班課

北捷無法提告SWAG理由曝光！

柯文哲：台灣撐半年也有美國疫苗

新北隔離人數新增至160　部桃擴大匡列攀增3482人　

孫大千轟蔡英文鬼扯「防疫3關鍵」：當全世界疫苗專家傻子？

民眾捐「500個鳳梨酥」替部桃醫護打氣　賴品妤怕爆

潘懷宗涉詐領助理費　他：蔡英文祭出三招鬥垮新黨

WHO統計台灣屬中國　網留言灌爆

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

陸網「感謝博恩」：立功了！

快訊／才剛地震！高雄新興區圍牆突坍塌

5寶爸一直窮！社工揭生存技巧：很厲害

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

49人上吐下瀉　台中漢來海港遭勒令停業3天

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面