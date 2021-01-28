黃暐瀚斷言罷免黃捷「8成不過」…原因有3　關鍵在反對票

▲高雄市議員黃捷。（資料照／記者吳世龍攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市2月6日舉行無黨籍市議員罷免黃捷投票，同意罷免黃捷的票數需達7萬2892票，且多於不同意罷免票數才會通過。對此，名嘴黃暐瀚斷言罷免8成不會通過，他也提出3個原因。

黃暐瀚在臉書提出3個原因，包括鳳山綠大於藍、總統蔡英文2度下令，以及綠營決定正面對決。而所謂罷免不過，他指出還分2種，一、罷免票未達標（這叫動能不足）；二、罷免票達標，但反對罷免票，卻更高（代表反制力量有效）。

黃暐瀚認為，說白了，這次的關鍵不在罷免票有多少？而是反對票會多高？如果黃捷罷免案失敗，是因為罷免票未達標，那即使鳳山不成，後續其他的罷免案，也將因地而異，未必跟著失敗，比如台灣基進黨立委陳柏惟。

黃暐瀚提到，若黃捷罷免案失敗，是因為反對票衝高，超過罷免門檻，甚至衝到10萬票，那就證明蔡英文與民進黨的反制動員有效，而目前藍營所推動的割萊委計畫，目標都是綠大於藍的地區，黃捷能救，別的綠委一樣能救，反制票若有十萬，黃捷之後，將無任何萊委，需要擔心。

黃暐瀚還說，「當然，8成不過，還有兩成會過，只要最後黃捷罷免案一旦過關，台中陳柏惟基本上就算已經掰掰」，所以，更值得關注的是反對罷免的票數，這比罷免票數，更具參考價值。