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【廣編】新的一年更懂珍惜！Selina「天地合補官燕窩」寵愛珍貴的人　守護健康美麗

▲▼佳格食品,天地合補官燕窩,Selina,任家萱,2021瘦身。（圖／佳格食品提供）

▲Selina早準備好頂級拜年禮「天地合補官燕窩」，要由內而外滋養，守護全家人的健康美麗。

圖、文／佳格食品提供

天地合補官燕窩新代言人Selina任家萱，與我們分享她的2020「任」真清單，除了培養新興趣、走進戶外探索台灣美景、挑戰玉山高峰，也經營YouTube頻道分享生活，看似不安的時刻，反而激發更多美好、更懂得珍惜。Selina認為她最大的收穫，就是有足夠的時間好好陪伴家人朋友，不只幫爸媽翻新好宅，更許下要在除夕夜端出一桌好菜的承諾。

不只在新年要化身美廚娘，Selina也早準備好頂級拜年禮「天地合補官燕窩」，要由內而外滋養，守護全家人的健康美麗。燕窩是珍貴養生食材，經常食用能幫助健康維持、滋補養生、養顏美容。Selina的日常保養秘訣除了運動，也會喝天地合補官燕窩來寵愛自己，維持明亮好氣色，因為自己喜歡所以更想分享給重視的家人及閨蜜。來自珍貴燕盞的「天地合補官燕窩」，除了FTIR檢測，也會針對燕窩中的唾液酸、特殊胺基酸比例，進行重點檢測，確保是高品質真燕窩，保留珍貴營養成分，不添加防腐劑與人工色素，即開即飲，每一口都可以喝到飽滿燕條，清甜好喝適合各年齡層飲用。今年過年，就跟著Selina送上天地合補官燕窩，從這禮送到心裡，「任」真寵愛珍惜的人。

了解更多：http://bit.ly/2KAObSb
來去逛逛：http://bit.ly/2Y0XePk

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