　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

民主黨要取消川普退休後所有福利　喪葬費也不想給！

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

川普揮別白宮後仍風波不斷，衝著他來的新提案一椿接一椿。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

美國媒體報導，民主黨人周三(27日)宣布提出一項新法案，以阻止有人利用川普的名字來命名任何建築物或雕像，甚至還要取消川普的退休金、養老金和其他福利。

《國會山莊報》(The Hill)報導，該法案由桑切斯(Linda Sánchez)眾議員提出，將禁止聯邦資金用於「紀念川普」等項目。1月13日，眾議院投票以「煽動叛亂」為由彈劾川普，他也成為美國史上首位兩度遭到彈劾的總統。

今年1月6日，川普在白宮前向支持者再度發表「選舉欺詐」言論之後，大批持有武器的川普支持者衝進了國會大廈。與此同時，毫不知情的兩院議員們仍在國會大廈內核實2020年總統大選的選舉人票投票結果。這場騷亂造成5人死亡，當中包括一名駐守在國會大廈的國民衛隊隊員。

桑切斯在聲明中說：「多年來，川普一直在用謊言分裂美國，鼓勵種族主義和仇恨主義，然後在1月6日，他點燃了一根番仔火，將美國置於暴亂的烈火之中。」桑切斯同時表示，暴亂當天，她被迫把自己鎖在一間辦公室內，緊握著球棒保護自己、瑟瑟發抖著期盼暴亂人群不會衝進來。

她說：「我們不應該美化川普，他之前擔任美國總統，卻挑起了美國的暴力與仇恨。我提出這個法案，是為了確保一個助長仇恨的人，不會有任何人紀念他，任何人都不可以用川普的名字命名一棟建築物、一座雕像，甚至是公園裡的一張長椅，我們不准有人紀念他。」

據報導，到目前為止，該法案還有其他十幾名民主黨人聯名支持。上述法案還將阻止川普獲得為前總統提供的終身福利：包括每年約22萬美元(約620萬元新台幣)的養老金、退休金、川普團隊員工的薪水，以及日後辭世時在阿靈頓國家公墓所花的喪葬費用等。不過該法案仍將允許川普獲得特勤局的保護。目前，川普團隊對此提案尚未發表任何回應。

ET快訊
確定了！　田中將大回歸樂天
部桃9人驗出「同種變異病毒株」　一張圖看感染關鍵
台中7寶媽3月大女嬰死因出爐！初判2關鍵奪命
22歲男「騎重機自撞」慘死！　父認屍心碎：沒說要去哪
快訊／突然一震！15:29台東近海5.0有感地震　最大震度達
「2月運勢最差」3生肖！它最慘漏財　過年別亂投資

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本宮古島感染率近東京2倍　中小學以下全面停課

睽違130年！雪鴞現身紐約中央公園　賞鳥客朝聖「哈利波特的信使」

上任8天，拜登支持率超越川普4年任期最高點

民主黨要取消川普退休後所有福利　喪葬費也不想給！

拜登初上任警告中國！別在東亞及東南亞擴張　力挺亞洲盟友

老婦心臟病發…被醫判死　送到火化爐口突「復活」動了！

泰貴妃恐失寵！泰王秒立「3號嬪妃」為少將　神秘白色軍服照曝光

臉書停止推薦政治性社團　祖克柏：人們不喜歡爭執佔據平台

日本6成企業贊成「辦東京奧運」　國際奧委會主席：沒考慮取消

地方媽媽視訊受訪談疫情失業！　網見書櫃上「神秘肉色物」全笑翻

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

日本宮古島感染率近東京2倍　中小學以下全面停課

睽違130年！雪鴞現身紐約中央公園　賞鳥客朝聖「哈利波特的信使」

上任8天，拜登支持率超越川普4年任期最高點

民主黨要取消川普退休後所有福利　喪葬費也不想給！

拜登初上任警告中國！別在東亞及東南亞擴張　力挺亞洲盟友

老婦心臟病發…被醫判死　送到火化爐口突「復活」動了！

泰貴妃恐失寵！泰王秒立「3號嬪妃」為少將　神秘白色軍服照曝光

臉書停止推薦政治性社團　祖克柏：人們不喜歡爭執佔據平台

日本6成企業贊成「辦東京奧運」　國際奧委會主席：沒考慮取消

地方媽媽視訊受訪談疫情失業！　網見書櫃上「神秘肉色物」全笑翻

林為洲批國台辦不禮貌：台灣價值不用寄望「那個單位」給我們稱呼

日本宮古島感染率近東京2倍　中小學以下全面停課

陸國防部：遏制中國是不可能任務　盼拜登政府加強合作

桃猿找壯壯當女團長沒有對抗情結　壯壯：緣份啦！

睽違130年！雪鴞現身紐約中央公園　賞鳥客朝聖「哈利波特的信使」

緯創跨足預防醫學　開發失智衰弱症快篩

10分鐘罰10萬！　執行官上門催繳…家人才知她「居檢落跑」

果粉注意！3C通路年前下殺　MacBook現省1萬2

居檢外出罰10萬只繳1期　查封愛車！他嚇到向親友借錢繳清

F.I.R.阿沁反擊酸民「網路暴力真實上演」！　痛訴：這是我的底線

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

面試1招篩人才！馬斯克親曝技巧剔除履歷騙子

夜市小金魚養45年　網：是暴鯉龍啦

地方媽媽受訪「神秘肉色物」亂入　網笑翻

全球新冠防疫表現　台灣排名第3

美國歐舒丹「負債45億」申請破產　台灣公司回應了

德官方罕求援台灣！外交部回應「對台立場是否改變」

盧秀燕登CNN！居檢外出男罰100萬　網：美國也該這樣

火車叭5聲！18歲男走鐵軌拍抖音遭撞飛慘死　友嚇傻

Fed不調息科技股領跌　美股道瓊重挫633點

泰王荒淫「遠距治國」！民掀學運喊下台

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

連15天0確診！這國總統霸氣宣布：已戰勝病毒

居酒屋辦性愛趴　餐桌半裸激戰畫面曝

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

5寶爸一直窮！社工揭生存技巧：很厲害

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

陸網「感謝博恩」：立功了！

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

49人上吐下瀉　台中漢來海港遭勒令停業3天

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面