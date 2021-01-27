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美「國會之亂」3周後　眾議長裴洛西筆電仍下落不明

▲被控參予竊走眾議院議長裴洛西辦公室內筆電的女子威廉斯。(圖／道芬郡獄方檔棄照片)

被控參與竊走眾議院議長裴洛西辦公室內筆電的女子威廉斯。（圖／道芬郡獄方檔案照片）

國際中心／綜合報導

「美國廣播公司」（ABC）報導， 美國「國會山莊之亂」事件爆發3周後，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）辦公室裡被竊走的一台筆電，目前仍然下落不明。

日前，賓州一名女子被控參與竊走了那台筆電，但她的律師周二（26日）表示，仍未從該名當事人的家中或車裡找到失竊的筆電。

據報導，公設辯護律師克雷默告訴聯邦法官說，調查人員已搜查了賓州女子威廉斯（Riley Williams）的汽車、以及她在哈里斯堡的住所，但仍沒找到上述失竊的筆電。

報導引述《費城問詢報》說，美國助理檢察官薩德姬在聽證會上表示，她認為圍繞著該台被竊筆電的調查正在進行中、但充滿不確定性，她不願對此透露更多資訊。

薩德姬說：「我很不願意在這個階段討論這個案件的相關事實。我擔心，談論我們正在所做的事、未知事情，以及正在追查的事情，可能會危及調查。」

現年22歲的威廉斯被控協助偷走上述筆電。她目前正在接受電子監控，大部分時間被軟禁在家中等待開庭受審。她被控的罪名包括在1月6日國會騷亂事件中妨礙公務、非法侵入、暴力闖入及妨害秩序等。

報導指出，薩德姬告訴法官，有證據顯示，威廉斯在國會騷亂事件後，指示他人刪除筆電裡的資料。美國地方法院法官在威廉斯等人等待開庭期間，限制了她上網。

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