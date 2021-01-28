外星人文字？湖南驚見17億年前「天書」　詭異字形引專家揭秘

▲湖南溪邊驚見「陽合天書」。（圖／翻攝自每日頭條）

實習記者高琳景／綜合報導

驚見「天書」！大陸湖南有民眾在溪邊發現一塊外表奇特的岩石，上面刻著白色的詭異文字，由於不像人人為雕刻，因此在當地被稱為「陽合天書」。據地質學家進行研究後發現，這些岩石大約有11至17億年的歷史，是非常珍貴的地質遺跡。

根據《每日頭條》報導，這塊奇特的大岩石位在平江縣陽合村的溪邊，在1949年就被發現，岩石上的文字光滑圓潤，這些印跡的書寫十分有規律，看起來像英文又像阿拉伯文，卻沒有人能看得懂意思。直到2017年地質學家開始進一步研究，才逐漸解開了它的秘密。

▲據專家研究發現，此天書已有11至17億年的歷史。（圖／翻攝自每日頭條）

湖南省地質研究教授童潛明表示，「你講它天書完全沒有錯，這個岩石大概形成於11億年到17億年（前）。」而變質岩這種東西，就是根據「測分泌理論」，岩石裡頭的二氧化矽把它分泌出來形成一些石英脈，這些石英脈在高溫高壓的長期作用下，形成柔流構造。

童潛明也提到，「原本應該連在一起的天書，後來因擠壓導致斷裂，最後就形成我們現在所見到的這個東西，其位置位於洞庭湖附近，因此具有保存意義。」

不少網友驚呼「太震撼了！這些文字居然是天然形成的」、「石頭都過了10幾億年，這些圖案竟還能完整保存」。